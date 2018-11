Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlıkta şiddetten tütünle mücadeleye kadar birçok konuyu ele aldı. Koca’nın konuşmasından satır başları şu şekilde:



SAĞLIKTA ŞİDDET: Birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz. Bundan böyle, sağlık çalışanına yapılan fiilî ve sözlü tehdit, kasti bir şiddet kamu davası gibi görülecek.



İLAÇ İHRACATI: Sağlıkta yerlileşme ve millileşmeyi çok önemsiyoruz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı (TÜSEB) da teknoloji transferi yapan bir kuruma dönüştürmek istiyoruz. İlaç, cihaz ve malzemede toplam 12 milyar dolarlık dışa bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki beş yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız. Yerlileşmeyle birlikte ürettiklerimizin ihracatını yapmalıyız.



ACİL SERVİSLER: Acil servislerde hasta sayısı her geçen gün artıyor. Şu an yüzde 30’lara yaklaştı. Dünya ortalaması 8-10 bandında. Yeni dönemde, belli bir saatten sonra polikliniğe gelmek isteyip de acile uğrayan hastanın o ihtiyacını gidermek üzere birtakım yaklaşımlarımız olacak.

Şu an özel hastaneler de dahil acil, organ nakli, yoğun bakım gibi benzer bazı hizmetlerden hiçbir ücret alınmıyor. Önümüzdeki dönemde maliyet boyutuyla yüksek kalan birçok hizmeti bu şekilde düzenlemeyi istiyoruz. Cepten harcamanın daha da azaldığı bir dönemi hedefliyoruz.

MECBURİ GÖREV HİZMETİ ERKEN BIRAKILAMAYACAK

Bakan Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili düzenlemeler getiren yeni yasa teklifi ve teklifin öne çıkan yönleri konusunda da bilgi verdi. Koca “Yeni düzenlemeyle uzmanlık eğitiminden sonra yine mecburi hizmet devam ediyor. Bu özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine gönderdiğimiz uzman hekimlerimizin erken dönem oradan ayrılmaları durumu söz konusuydu. Bunu önleyen o mecburi hizmetini tamamlamadan yan dal uzmanlığına başlamama durumu gelmiş oldu” dedi.

MR’A DENETİM

Bir başka sıkıntıya da dikket çeken Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: Tomografi özellikle de MR standartlarının denetimine henüz geçmedik. Ona da önümüzdeki günlerde geçiyor olacağız. İkisinin yıllık toplam maliyeti 1,7 milyar lira. MR denetim mekanizmasını devreye sokacağız. Biz önümüzdeki süreçte kağıdı, reçeteyi devre dışı bırakan, tamamen dijital ortama geçeceğiz.

AMELİYATLARIN SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi malzeme eksikliği sebebiyle hastanelerde ameliyatların yapılamadığı iddialarına da cevap verdi. Koca, 2018’in ocak-ekim dönemleri kıyaslandığında üniversite ve kamu hastanelerinde yapılan ameliyatlarda yüzde 8 artış olduğunu vurguladı. Birlikte kullanım protokolü bulunan 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacağını aktaran Bakan Koca, kalp pili ve stent dâhil olmak üzere sıkıntı yaşanmasını asla istenmeyen malzemelerle ilgili de ihaleye çıkılacağını vurguladı.