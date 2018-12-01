Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Amerikan Karaciğer Vakfı, Dr. Ayşe Aytaman’a karaciğer hastalığı, tedavilerine ve araştırmalarına yönelik çabalarından dolayı ödül verdi. Dr. Aytaman aynı zamanda bu ödülü alan “ilk kadın doktor” oldu. Bugüne kadar 200’ün üzerinde gastroenteroloji ve hepatoloji uzmanı yetiştiren ve aynı zamanda Türk Karaciğer Araştırma Derneği’nin de üyesi olan Prof. Dr. Aytaman “Bir Türk olarak böyle bir ödüle layık görüldüğüm için ülkem adına da son derece gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Ülkemde kendisini bilime ve sağlık alanındaki çalışmalara adayan gençlere hayallerine ulaşmaları yönünde bir motivasyon kaynağı olduysam bu benim için çok daha büyük bir ödül olur” dedi.