Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazla yağlı yiyecekler damarlarınızın tıkanmasına neden olur. Damarların tıkalı olması kalp damar hastalıkları kalp krizini ve çeşitli hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Damarlarınızın daha sağlıklı olabilmesi için damar sağlığı açısından faydalı olan yiyecekleri tüketebilirsiniz.

Damar yaşınızı gençleştirecek, damar temizleyen içecek tarifini henüz denemediyseniz vermiş olduğumuz tarife göz atabilirsiniz.



Malzemeler

- 250 ml zencefil suyu -

- 250 ml sarımsak püresi

- 250 ml limon suyu

- 250 ml elma sirkesi

- 5 yemek kaşığı bal

Bal hariç tüm malzemeleri karıştırın ve orta ateşte 30 dakika pişirin. Karışımı sürekli karıştırın. Daha sonra bir kenara alıp soğumasını bekleyin. Karışıma bal ekleyin, karıştırın ve karışımı temiz bir şişeye dökün. Bu içeceği buzdolabında 1 ila 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Bu içecekten aç karnına her sabah 1 çorba kaşığı tüketin.



Faydaları nelerdir?

Sarımsak ve bal, kan basıncını ve kolesterol düzeyini azaltır; zencefil kalp hastalıklarını önler; limon kalp atışlarını düzenler; elma sirkesi vücuttan toksinleri giderir.



Not: Bu yöntem alternatif tıp yöntemidir. İçerisinde bulunan malzemelere karşı bir alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için bir uzmana danışmanız gerekir.