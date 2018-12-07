Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli yiyeceklere katılan mısır unu, vücut sağlığına oldukça fayda sağlıyor. Aynı zamanda cilt bakımında da düzenli ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında faydası görülen mısır unu, Peeling özelliği sayesinde ciltteki ölü derileri temizler ve kan akışını hızlandırarak sağlıklı görünmesini sağlar.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre mısır ununun içerdiği vitaminler sayesinde cildin elastik yapısını artırarak yaşlanma karşıtı etki oluşturuyor.

Mısır unu faydaları

- İçindeki A vitamini sayesinde ciltteki toksinleri atan mısır unu, zararlı UV ışınlarına karşı da ciltte kalkan oluşturur.

- Güçlü bir ağartıcı özelliği olan mısır unu, koltuk altı kararması gibi bölgelerinde beyazlamasına olanak sağlar.

- Sivilce ve siyah nokta oluşumunu önleyen mısır ununda bulunan çeşitli vitaminler, cildi nemlendirme etkisi de oluşturur.

Siyah nokta düşmanı!

Mısır unu maskesiyle siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz: 1 yemek kaşığı yoğurdun içerisine rendelenmiş 1 limon kabuğu ve 1 yemek kaşığı mısır unu ekleyeyip ardından yüzünüze sürün. 15 dakika boyunca bekletin. Ovalayarak ılık su ile cildinizden temizleyebilirsiniz.

Sivilce izlerini giderir

Sivilce izlerinden rahatsız olanlar için ise: 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı el kremini karıştırıp biraz su ekleyin. Masaj yaparak cildinizde 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile temizleyebilirsiniz.