Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC), Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’nin desteği ile düzenlenen 8. Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı’nda konuşan Prof. Dr. Yalçın kolon ve rektum kanserine erken teşhis konulduğunda başarı şansının yüzde 95’lere kadar ulaştığını belirterek, kolon kanserinin tüm kanserlerin yüzde 8’ini oluşturduğunu ve sindirim sisteminin en sık görülen kanseri olduğunu bildirdi. Bu kanserin kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada görüldüğünü aktardı. Prof. Dr. Yalçın, Türkiye’de kolon kanserinde hastaneye başvuru geç olduğu için hastalara genellikle ileri evrede teşhis konduğunun altını çizerek, bunun için Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu kanser tarama programının desteklenmesi ve bu programa uygun olarak dışkıda gizli kan ve tarama kolonoskopisi uygulanmasını tavsiye ettiklerini dile getirdi.