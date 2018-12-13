Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kış aylarında birden bastıran soğuklar sebebiyle daha sık rastlanan yüz felci, düşük enerjili lazer uygulamasıyla tedavi edilebiliyor. Yüzdeki sinir harabiyeti ve ödeme bağlı felçlerde, düşük enerjili lazer tedavisinin dünyanın büyük kliniklerinde kullanıldığını söyleyen Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu “Özellikle erken müdahale durumunda tam iyileşme sağlamak mümkün oluyor” dedi.

Yüz felcinin çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebileceğini söyleyen Dr. Abbasoğlu “Yüz felci yüzümüzün her iki yanındaki kasların hareketini sağlayan iki sinirin, hasar görmesi sonucu kasları yönetememesi yüzünden meydana gelir. Bunun sebebi beyindeki hücrelerin hasar görmesi olabileceği gibi, sadece yüz sinirlerinin etkilenmesi de olabilir. Santral yüz felci dediğimiz beyindeki hasara bağlı olarak ortaya çıkan feçlerde vücuttaki diğer organlar da etkilenebilir” dedi. Soğuk kış aylarında yüz felcinin en önemli sebebinin soğuk hava ve rüzgâr olduğunu hatırlatan Dr. Abbasoğlu “Soğuğa maruz kalmak, yüz kaslarını kontrol eden sinirin, kemik kanal içerisinde ödem yapmasına yol açabilir. Soğuk kış aylarında ya da yazın ıslak saçla rüzgâra çıkarken baş ve boyun bölgesini korumak gerekir. Soğuk dışında metabolik hastalıklar, herhangi bir kaza yüzünden travmaya maruz kalmak, özellikle uçuk gibi viral enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, tükürük bezi tümörleri, nezle, grip gibi bazı üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası sinirde oluşan ödem de yüz felcine sebep olabilir. Ayrıca şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve metabolik hastalıklar da yüz felci riskini artıran hastalıklardır” dedi.

Işın uygulaması sinirleri hızla iyileştiriyor



Düşük enerjili lazer uygulamasının ödeme bağlı yüz felci tedavisinde olağanüstü etkili olduğunu söyleyen Dr. Cafer Abbasoğlu “Özellikle erken aşamada tedaviye başlanan vakalarda kısa sürede tam iyileşme ve şifa elde edilir. Daha kronikleşmiş ve diğer medikal metotlarla da geçmeyen vakalarda ise düşük enerjili lazer tedavisi ile ciddi toparlanma ve iyileşme sağlanır” dedi. Tedavide kullanılacak lazerin dalga boyunun ve gücünün hastanın geçirdiği felcin sebebine bağlı olarak hekim tarafından seçildiğini anlatan Dr. Abbasoğlu “Uygulama sırasında her gün damar yolundan ince bir iğne aracılığıyla bir saat süreyle ışın uygulanır. Işın tedavisi sinir bölgesindeki ödemi çözerek hastanın şikâyetlerini büyük ölçüde azaltır. Gerginlik ve harabiyet hissinden kurtulan hasta daha rahat ve konforlu bir şekilde hayatına devam eder” diye konuştu.