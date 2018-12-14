Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lezzetli bir tarihe sahip olan mango , dünyadaki en popüler meyvelerden biridir. Görkemli, yumuşak ve şaşırtıcı olmanın yanı sıra, mangolar da birçok sağlık yararı sunuyor. Olgun mango meyvesi renk ve boyut olarak değişir. Mangolar sarı, turuncu, yeşil veya kırmızı olabilir. Mango yaprakları 15 ila 35 cm uzunluğundadır ve yaprak dökmeyen bir yapıya sahiptir. Mango yaprakları, turuncu ve pembedir, ancak koyu parlak kırmızıya geçerler ve olgunlaştıkça koyu yeşile dönerler. Mango olgunlaştığında oldukça lezzetli bir meyvedir. Tropikal bir meyve olan mangonun faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte mangonun faydaları…

Kanseri önler

Araştırmalar, mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Bu bileşikler, kuersetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, gallik asit ve metilgallatın yanı sıra bol enzimleri içerir.

Kolesterolü düşürür

Yüksek lif, pektin ve C vitamini seviyeleri , özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein serum kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Cilt temizler

Temiz ve arınmış bir cilt için mango tüketilmesi önerilir. Mango tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Göz sağlığını iyileştirir

Her gün tüketilen bir dilim mango , A vitamininin gerekli günlük değerinin yüzde 25'ini sağlar, bu da iyi görme ve gece körlüğünü ve göz kurumasını önler.

Tüm vücudu alkalize eder

Tartarik asit, malik asit ve meyvede bulunan sitrik asitler, vücudun alkali rezervinin korunmasına yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur

Mangodaki zengin lif içeriği sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Bu sağlıklı kaliteye sahip mango dâhil olmak üzere birçok meyve bulunmaktadır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Mangolardaki C vitamini ve A vitamininin fazla olması bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur.

Kansızlığı giderir

Mangonun içerisinde yer alan zengin demir içeriği aneminin tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketilen mango kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

Hamilelikte faydalı

Mangolar hamilelik sırasında demir gereksinimlerini karşıladıklarından hamile kadınlar için faydalıdır. Doktorlar genellikle hamilelik sırasında demir tabletleri reçete ederler, ancak takviye yerine, sulu mangolarla sağlıklı demir açısından zengin bir diyetin tadını çıkarabilirsiniz.

Yaşlanmayı geciktirir

Mango, vücutta kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kollajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir gıda olarak adlandırılabilir.