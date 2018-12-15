Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Dünya Müslüman sağlık toplulukları üçüncü defa İstanbul’da toplanıyor. Dünya İslam Sağlık Birliği ve Sağlık-Der tarafından düzenlenen “3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi ve Fuarı” bugün Harbiye Askeri Müzesi’nde başladı. 17 Aralık’a kadar sürecek organizasyonda sağlık politikalarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası sağlık sektöründe ticari iş birliği, sağlık yardımı faaliyetlerinin ve öğrenci değişim programlarının düzenlenmesi hedefleniyor.



SAĞLIK TURİZMİNDE İDDİALIYIZ

Türkiye’nin sağlık sektöründe Batı’yla yarışır noktada olduğunu söyleyen Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Kasım Sezen “Türkiye’deki bu imkânları yeterince anlatabilirsek sağlık turizminde çok güzel bir yere ulaşırız” dedi.



Son üç senedir sağlık turizminin geliştiğine işaret eden Sezen “Bu organizasyonla Türkiye’nin sağlık turizmine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İslam ülkelerinin Batı’dan aldığı tıbbi cihaz ve ilaç miktarı 70 milyar dolara ulaşıyor. Biz bunun merkez Türkiye olmak üzere İslam âlemi içerisinde dönmesini istiyoruz. Medikal ticaretin artması için bu organizasyonları vesile olarak görüyoruz” diye konuştu. Türkiye ile İslam ülkeleri arasında ekonomik iş birliğinin sağlanmasının hedeflendiğini belirten Sezen, kongre kapsamında düzenlenecek ve 70 firmanın katılacağı fuarda, Türkiye’nin hastane ve medikal sektörünü tanıtacaklarını söyledi. Batı dünyasında “İslam ülkeleri bir şey üretemez” algısı olduğunu ifade eden Sezen, “MR ve görüntülü ultrason dışında Türkiye’nin üretemediği bir tıbbi cihaz yok. Tamamını üretiyoruz. Sağlıkta batı ile yarışır konumdayız” dedi.



SEKSEN ÜLKEDEN KATILIMCI VAR

80 ülkeden 300’e yakın sivil toplum kuruluşu, sağlık yöneticileri, sağlık turizm, hizmet ve ticaret sektörü temsilcilerini bir araya getirecek kongrede, “Sağlık Bakanları Zirvesi” ile “Kadın ve Gençlik Müslüman Forumu”nun yanı sıra işbirliğini geliştirecek çeşitli konularda paneller düzenlenecek.