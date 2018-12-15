Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Tüm felç vakalarının yüzde 30’u şah damarı tıkanmasından kaynaklandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Soner Sanioğlu “Bacaktaki ağrılar, damar sertliğinin bir sinyali olabilir” dedi. Damar sertliğinin, çoğunlukla belirti vermeden ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Sanioğlu, ilk belirtinin bacaklarda ağrı olduğunu belirterek “Bu ağrıyı başka ağrılarla karıştırmak mümkün değil. Zira en belirgin özelliği belli bir efor sonrası ortaya çıkması ve kişiyi yürüyemez noktaya getirmesidir. Hasta bu durumu ‘en fazla 500 metre yürüyebiliyorum, sonra ağrıdan dolayı durmam gerekiyor’ diye tarif eder. Diyabet hastalarında tıkanma, daha aşağıdaki damarlarda oluştuğu için ilk etapta ağrı görülmediğini hatırlatan Prof. Dr. Sanioğlu “Damar sertliğinin yol açtığı bacak ağrıları, damar sertliğinin sadece bacaklarda olduğu anlamına da gelmiyor. Henüz belirti vermemiş olsa bile bu hastaların kalp ve boyun damarlarının incelenmesi gereklidir” diye konuştu.