İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor.
1 hafta kullanım ile inanılmaz bir biçimde kilo vermenize olanak sağlayacak dereotunun diğer faydaları yazımızın devamında yer alıyor, okuyup bilgi alabilirsiniz.
Dereotunun faydaları nelerdir?
-Bir miktar kıyılmış dereotunu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce tüketerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz.
-Dereotu içeriğinde bol miktarda fosfar,magnezyum, bakır,demir,çinko ile A ve C vitaminleri yer alır.
-Bir tutam dereotu tüketimi ile günlük A vitamini ihtiyacınızın %43’ünü,günlük C vitamini ihtiyacınızın ise %40’ını karşılayabilirsiniz.
-Sindirim sisteminde meydana gelen hazımsızlık, mide ağrısı vb. sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan doğal bir yöntemdir.
-Gaz söktürücü etkisi vardır.
-Bol miktarda kalsiyum içeren dereotu kemik sağlığını korur.
-Hıçkırık tedavisinde dereotu kullanılabilir.
-İçeriğinde yer alan B vitamini ve yağlar sayesinde uykusuzluğu önler ,sakinleştirici etki oluşur.
-Doğal bir insülin olarak şeker hastalarının kullanımı için uygundur.
-Kanser tedavisinde kullanılır.
-Romatizma, iltihap, gut, artrit ve eklem iltihabı hastalıklarının neden olduğu ağrıları tedavi eder.
-Adet düzensizliklerinde olumlu etkiye sahiptir.
-Ağız ve diş hastalıklarına karşı önleyici etkisi vardır. Dereotu yaprakları kullanımı ağız içi enfeksiyonlarını tedavi edebilirsiniz.
-Depresyonu azaltmaya yardımcı olur.
-Kolesterolü düşürür.
--Solunum yolu hastalıklarında tedavi edici etkisi bulunur.