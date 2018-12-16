İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor. 

1 hafta kullanım ile inanılmaz bir biçimde kilo vermenize olanak sağlayacak dereotunun diğer faydaları yazımızın devamında yer alıyor, okuyup bilgi alabilirsiniz.  

Dereotunun faydaları nelerdir?

-Bir miktar kıyılmış dereotunu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce tüketerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz.

-Dereotu içeriğinde bol miktarda fosfar,magnezyum, bakır,demir,çinko ile A ve C vitaminleri yer alır. 

-Bir tutam dereotu tüketimi ile günlük A vitamini ihtiyacınızın %43’ünü,günlük C vitamini ihtiyacınızın ise %40’ını karşılayabilirsiniz. 

-Sindirim sisteminde meydana gelen hazımsızlık, mide ağrısı vb. sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan doğal bir yöntemdir.

-Gaz söktürücü etkisi vardır.

-Bol miktarda kalsiyum içeren dereotu kemik sağlığını korur.  

-Hıçkırık tedavisinde dereotu kullanılabilir.

-İçeriğinde yer alan B vitamini ve yağlar sayesinde uykusuzluğu önler ,sakinleştirici etki oluşur.

-Doğal bir insülin olarak şeker hastalarının kullanımı için uygundur. 

-Kanser tedavisinde kullanılır.

-Romatizma, iltihap, gut, artrit ve eklem iltihabı hastalıklarının neden olduğu ağrıları tedavi eder.

-Adet düzensizliklerinde olumlu etkiye sahiptir.

-Ağız ve diş hastalıklarına karşı önleyici etkisi vardır. Dereotu yaprakları kullanımı ağız içi enfeksiyonlarını tedavi edebilirsiniz.

-Depresyonu azaltmaya yardımcı olur.

-Kolesterolü düşürür.

--Solunum yolu hastalıklarında tedavi edici etkisi bulunur.