Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Acilen ameliyata alınan Muhammet Yusuf hayatla olan ilk mücadelesinden galip ayrıldı. Ancak, Muhammet Yusuf ameliyattan bir süre sora bütün vücuduna yayılan kaşıntı problemi yaşamaya başladı. Doktorlar Muhammet Yusuf’un karaciğer yetmezliği çektiği ve 3 ayda bir kontrol edilmesi gerektiği söylendi. Kaşıntısı devam eden, yorgunluktan oyun oynamaya, okula gitmeye hâli olmayan Yusuf, kendisinden sonra doğan 4 kardeşinden de küçük kaldı. Artık yetmezlik son noktaya gelmişti. Küçük Yusuf için tek çözüm organ nakliydi. Anne ve babası çocuklarına karaciğerlerinin bir parçasını vermek istedi. Ancak babada kan pıhtılaşması annede ise karaciğer yağlanması vardı. Yakın akrabalar arasından da uygun karaciğer çıkmayınca tek umut bağışlanacak karaciğere kaldı. Küçük Yusuf’un ismi kadavra listesine yazıldı. Günler süren beklemeden sonra İstanbul’dan haber geldi. Batman’da bir bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği ve bağışlanan karaciğerin Muhammet’e uygun olduğu bildirildi. Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat tarafından gerçekleştirilen nakille ikinci defa hayata tutunan Muhammet Yusuf en çok arkadaşlarıyla doya doya oyun oynamak istediğini söylüyor.