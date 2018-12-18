Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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‘Hayalî arkadaş’ın çocuklar için dış dünyayla kurmaya çalıştıkları ilişkinin bir aracı olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Uzm. Klinik Psikolog Dilâ Özçelik, hayali arkadaşa sahip olmanın çocukta kendisini daha çok güvende hissetmeye ve duygularını daha rahat dışa vurmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Hayalî arkadaşların, çocuk gelişiminde kimi faydaları bulunduğuna da dikkat çeken Dilâ Özçelik, çocuğun hayali arkadaşıyla birlikte günlük hayatta karşılaştığı problemlerle baş edebilme kabiliyeti kazanabildiğini ifade ediyor. Ancak 7 yaşını geçen çocuğun hâlâ hayalî arkadaşının olmasının bir probleme işaret ettiğine dikkat çeken Özçelik “Bu yaşta hayalî arkadaş çocuğun sosyal ortamdan kopmasına sebep oluyor. Ebeveynlerin bu durumda uzman desteğine başvurması gerekir” diye anlattı.