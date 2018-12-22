Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Son bir ayda yaşadığı hâlsizlik, karın ağrısı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvuran Selvi’nin yine safra taşı ürettiği anlaşıldı. Ancak 1,5-2 santimetreye kadar ulaşan bu “dev taşlar” olması gerektiği yerde değildi. Safra kanalına düşen ve hastayı zehirleme ihtimali olan taşların alınması gerekiyordu. Fakat daha önce mide ameliyatı geçiren ve knonik hastalıkları bulunan Selvi’nin yeniden ameliyat geçirmesi riskliydi. Bunun üzerine daha çok teşhis yöntemi olarak kullanılan ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) yöntemiyle taşları alındı. Operasyonla ilgili bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün “Mustafa Bey, ameliyatı riskli olan ancak hızla hareket etmemiz gereken zorlu bir vakaydı. Operasyonu endoskopi ile ağızdan girerek yemek borusu ve mideyi geçip safra yollarına ulaşarak yaptık. Hastanın solunum ve kalp ritmine müdahale etmeden, yaklaşık 2 saat süren operasyonla taşları temizledik ve var olan kaçağı kapattık. Safranın rahatça akabilmesi ve taş oluşumunun önlenmesi için de bu bölgeye stent yerleştirdik” dedi.