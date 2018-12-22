Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yaşadığı zorlu günleri anlattığı ‘Sevgilim Lenfoma’ adlı kitap yazan genç kız, sağlığına kavuştuktan sonra tedavi gördüğü hastanede işe başladı. Hande Erbaş, kitabının hikâyesini şöyle anlattı: Klavyeye içimi dökerken, hiç kimse okumadığı için her şeyi çok daha açık ve net yazmıştım. Bir gün annem bu yazıları bilgisayarımda görmüş ve kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Annem çok güzel tepkiler aldığını söyleyince mutlu oldum ve daha fazla yazmaya başladım. Bir gazeteci aile dostumuz bana ‘niye daha fazla insanın kalbine dokunmuyorsun’ deyince bunları kitap hâline getirmeyi ve kanser hastalarına destek olmayı istedim.