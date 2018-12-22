Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mecliste obezite ile mücadeleye ilişkin kurulan alt komisyona Sağlık Bakanlığınca sunulan raporda, obezite cerrahisinin kayıt altına alınması tavsiye edildi. Raporda ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, hekimlerin ve merkezlerin performans değerlendirmesinin yapılması planlanıyor. Obezite cerrahindeki artışa dikkat çekilen raporda, son 4 yılda obezite cerrahisinde vaka sayısının 42 bin 337’yi bulduğu belirtilerek, cerrahi işlemlerdeki sayısal artışla doğru orantılı olarak, işlemlerin kayıt altına alınamamasının bir problem olduğu ifade ediliyor. Tedavinin disiplinize edilememesi yüzünden, tedaviye devam ve başarının yüzde 10’un altında kaldığına dikkat çekiliyor.