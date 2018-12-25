Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Hayat boyunca geçirilen kazalar, enfeksiyonlar, ameliyatlar, fiziksel ve psikolojik travmalar sinir sistemimizde hasara yol açıyor. Son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri de geçmeyen ağrıların ve hastalıkların sebebinin, bu elektriksel hasarlar olduğu şeklinde. Vücudun istemdışı hareketlerini kontrol eden ve otonom sinir sistemi adı verilen sinirlerlerin tüm vücudu bir ağ gibi sardığını söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, “Sinir, kas ve iskelet sisteminde pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelen bozukluklar, hayat kalitemizi olumsuz etkileyen ağrılara yol açıyor. Kronikleşen ağrılar için uygulanan ‘nöral terapi’, tamamlayıcı bir tıp dalı olarak Türkiye’de de giderek önem kazanıyor” dedi.



VÜCUT KENDİNİ YENİLİYOR

Nöral terapide enjeksiyon yöntemiyle cilt altına lokal anestezi uygulandığını anlatan Dr. Süslü “Amaç otonom sinir sistemini etkileyerek ve bu sayede vücudun kendi kendini iyileştirme fonksiyonunu devreye sokmaktır. Hemen hemen her hastalıkta kullanılabilen bir tedavi metodudur. Özellikle klasik tıbbın yetersiz kaldığı uzun süreli, geçmeyen ağrılarda çok etkindir. Hormonal bozukluklarda ve sistemik bazı hastalıklarda da etkili olur. Genel sağlık için koruyucu etkisi de çok yüksektir. En sık kullanıldığı alanlar, baş ağrıları, bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı, fibromiyalji sendromu, bel-boyun-sırt ağrısı ve fıtıkları, omurga kireçlenmeleri, kronik iltihaplanmalar, karpal tunel sendromu, dirseklerde meydana gelen kronik ağrılar, diz ve omuz ağrısıdır” dedi.



Nöral terapide dokuya ilaç verilmediğini, cilt altına iğnelerle kısa etkili lokal anestezik madde verilerek elektriksel uyarı yapıldığını anlatan Dr. Süslü, “Amaç çeşitli alanlarda bozulmuş olan yapıların normale döndürülmesidir ve uzun süreli iyileşme sağlanır. Nöral terapide ağrıya sebep olan faktörler ortadan kaldırıldığı için vücudun kendini yenileme sistemi devreye girer. Böylelikle fonksiyonlarda düzelme ve normale dönme sağlanır. Tedavi seanslar halinde yapılır. Haftada bir iki seans uygulanabilir” diye konuştu.



Tamamlayıcı tıp olarak uygulanıyor

19. yüzyılın ilk yarısında Almanya’da uygulanmaya başlayan, günümüzde özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yaygın olarak kullanılan nöral terapi, tamamlayıcı bir tıp dalı olarak Türkiye’de de yaygınlaşıyor. Nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışıyor. Birincisinde rahatsızlığın uzandığı omurga bölümüne yapılan anestezik madde enjeksiyonu esastır. İkincisi ise rahatsızlık olan bölgeye yapılan enjeksiyondur. Nöral terapide lokal anestezik uygulamalar; cilt altı, kas dokusu, vücuttaki yara ve ameliyat izleri, eklem içi ve ağrılı noktalara yapılır. Enjeksiyonlar sinir içerisine yapılmaz. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılır.