Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’daki ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri,1 12 komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışanları ilgilendiren promosyon kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “Yıllarca alınan promosyonlar kurumların ihtiyaçları için harcandı. Memur-Sen'in yetkili olması ile beraber bu konu gündeme getirildi. Daha sonra promosyonların tamamı çalışanlara ödendi. Yetkili sendika olarak katıldığımız promosyon ihalelerinde önceliğimiz çalışanların lehine olan şartların ve ödemenin olmasını sağlamaktır. İhale sonucunda çalışanlarımızın hem en yüksek miktarda promosyon almasını hem de bankacılık işlemlerinin çalışan lehine olmasını sağladık. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlar için yapılan ihalede de 3 yıllığına tek seferde peşin ödeme ile 2 bin 425 lira ödenecek. Promosyon anlaşmasının tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Promosyon anlaşması, ihaleye katılan bankalar arasında en iyi şartları sağlayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile yapıldığını belirten Yünkül, “İmzalanan protokol gereği, kurumlarımızdan atama, nakil, istifa, emeklilik ve askerlik gibi sebeplerle ayrılan hiçbir personelden promosyon geri iade alınmayacaktır. Kuruma daha sonra atanacak veya tayinle gelecek memurların promosyon paralarını da 3 yıllık süreye oranlanmak suretiyle geriye kalanını personelin hesabına yatırılacaktır. Personelin günlük nakit çekme miktarı 5 bin lira olacaktır. Anlaşma yapılan bankanın ATM'si bulunmayan ilçelerde, ortak nokta ATM'lerden dört defaya kadar masrafsız para çekimi yapılabilecektir. Ayrıca EFT ve havale gibi işlemler için banka tarafından hiçbir masraf talep edilmeyecektir” diye konuştu.