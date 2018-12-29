Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ancak beslenme alışkanlıklarının da bir o kadar etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, dengeli beslenmenin yanında içerdikleri vitamin ve mineraller açısından bazı besinlerin biraz daha öne çıktığını belirtiyorlar. Proteinden, D vitamininden, Demirden, C vitamininden, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin yiyeceklerin boy uzamasında önemli payı olduğunu söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral, çocukların çok sevdiği bir yiyecek olan çikolatanın ölçülü tüketiminin de boy uzattığını belirtti. Kakao çekirdeklerinin işlenmesi ile elde edilen saf çikolatanın aşırıya kaçmamak şartıyla boy uzatmak için çocuklara verilebileceğini ifade eden Dr. Meral “Ham çikolata enzimlerle triptofan içerir. Bu amino asit, sonunda melatonine dönüştürülür. Melatonin daha iyi uyku ve boy uzamasına etkilidir” dedi.