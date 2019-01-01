Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bugün yeni yılın ilk günü… Hayata olumlu bakan biriyseniz bugün kendi kendinize “Önümde daha mutlu, daha sağlıklı, daha başarılı, daha huzurlu olabileceğim yepyeni 365 gün var” dersiniz. Ama kötümserlik sizin diğer adınızsa “Bu yıl da istediklerimi yapamadım, hayat bana çok acımasız davranıyor” diye hayıflanırsınız. Düşünün bakalım siz bu kişilerden hangisisiniz? Siz cevap vermeden hemen söyleyelim uzmanlar hayallerin gerçekleşmesi için pozitif düşüncenin en önemli unsur olduğunu vurguluyorlar. Nöropsikiyatri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, iyimser insanların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğunu, kronik hastalıklara daha az yakalandıklarını gösteriyor. Günümüzün en popüler konularından birinin beyni yönetmek olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Psikolog Yıldız Burkovik “Beynimizi yönetmeyi öğrendiğimiz takdirde yapabileceklerimizin sınırı yoktur. Biliyoruz ki beynimize komutlar vererek onu yönlendirebiliyoruz. Bu açıdan pozitif düşünerek, başımıza gelenlere olumlu tarafından bakarak hayatımızın ritmini değiştirmek, daha sağlıklı olmak, istediklerimizi elde etmek imkânsız değil” diyor.

OLUMLU DÜŞÜNÜN

Bir kişinin insanın iyileşme gücünün tamamen kendisine ait olduğunu savunan uzmanlar “Beyinden tabii olarak salgılanan, iyileştirici, mutluluk verici hormonlar olan endorfin ve serotoninin salgılanmasını kişi kendisi yönetebilir. Bu şekilde kişi iyileştirme gücünü kullanırsa, bağışıklık sistemini ilgilendiren bütün hastalıkları yenmesi mümkündür” diyorlar.

Pozitif düşüncenin insanı yaşatan en önemli duygu olan “umudu” beslediğini hatırlatan Psikolog Yıldız Burkovik “Umudun anahtarı, pozitif düşüncedir. Umudu içinizde sürekli yeşertin. Duygularınızı yaşamaktan ve dile getirmekten korkmayın. Düşünceleriniz, duygularınızla kardeştir bunu unutmayın” tavsiyesinde bulunuyor.

YORGUNUM DEMEYİN

Çağımızın en önemli problemlerinden biri olan “tükenmişlik sendromu”nun kaynağının da hayata pozitif bakmayı unutmak olduğunu belirten Burkovik “Yorulma ve umutsuzluk ise tükenmeye zemin hazırlar. Yorgunluk ve sürekli yorgun hissetmek ise artık karamsarlık havasına girmeye sebep olur ve karamsarlık kaygı ile birleşince, pozitif düşünce ve duygular, sisin içinde kaybolur” diye anlatıyor.

‘Asla yapamam’, ‘olmaz’ şeklindeki yaklaşımın pozitif düşüncenin en büyük düşmanı olduğuna işret eden Burkovik “Düşünce yapısı, çözüm odaklıdır. Yollar kapalı ve hiç açılmayacak gibi olsa bile sabırla beklenir ve tekrar tekrar denenir, asla vazgeçilmezse olmaz denen sonunda olur” diyor.

UMUTSUZLUK KELİMESİNİ SİLİN

l Kelime dağarcığınızdan umutsuzluk kelimesini silin, yerine umudu koyun.

l Yaşamaktan, doğruyu ve güzeli görmekten, iyiyi duymaktan asla geri durmayın.

l Kendinizi olumsuz düşünenin bakışıyla yargılamayın.

l Pozitif düşünceyi yaşam tarzı haline getirin.

l Düşünceleriniz, duygularınızla kardeştir bunu unutmayın. Duygularınızı yaşamaktan ve dile getirmekten korkmayın.

l Birbirinizi gönlünüze alırken, içinizde olumsuz düşünce varsa eğer temizleyin.

l Her zaman dürüst ve güvenilir biri olmaya çalışın. Bu size kendinizi daha iyi hissettirecektir.