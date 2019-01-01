İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur. l İçeriğindeki karotenoit sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır. l Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.
Kabızlık için çok ideal bir meyvedir. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde tabii müshil vazifesi görür. Düzenli olarak tüketildiğinde kronikleşmiş kabızlığa çare olur.
Kırmızı üzüm gözleri koruyor
01.01.2019 - 07:06 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, kırmızı üzümün sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bilinmeyen faydalarını anlattı.
İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur. l İçeriğindeki karotenoit sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır. l Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.
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596113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/596113.aspx
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