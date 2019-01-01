Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur. l İçeriğindeki karotenoit sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır. l Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.

Kabızlık için çok ideal bir meyvedir. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde tabii müshil vazifesi görür. Düzenli olarak tüketildiğinde kronikleşmiş kabızlığa çare olur.