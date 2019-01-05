Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Grip, nezle gibi üst solunum yolları iltihaplarını takiben bir türlü geçmeyen öksürüğün soluk borusu iltihabı olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Pınar Korlu, “Trakeit denilen bu durum soluk borusunun virüs - bakteri gibi mikroorganizmalarla iltihaplanması ve tahriş olması sonucu ortaya çıkar. Erişkinlere kıyasla çocuklarda daha çok rastlanır. Bu durum çocuklarda soluk borusunun nispeten daha dar olması böylece salgılarla kolayca tıkanabilmesinden kaynaklanır” dedi. Dr. Korlu, genellikle, üst solunum yolları iltihapları gibi başlayan şiddeti giderek artan kuru öksürük, soluk borusunda hissedilen ağrı, nefes darlığı ve hâlsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan soluk borusu iltihabının özellikle çocuklarda mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.