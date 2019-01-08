Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uyku sırasında bir saat içinde 40 defa nefesi duran 32 yaşındaki Hamdi Güneş Türkiye’de ilk defa yapılan bir operasyonla büyük dili bacağından alınan kas dokusu kullanılarak çenesine düğümlenerek horlamaktan kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt “Bu tür ciddi vakalarda alt ve üst çene yerinden serbestleştirerek öne doğru çekilir ve dil arkasındaki hava geçiş yerinin genişletilmesine çalışılır. Bu ameliyat yönteminde hayatı riske sokan böyle ciddi bir müdahale yapılmadan dilin arka kısmı öne doğru çekerek, dilin arkaya kayması ve hava yolunu tıkamasını engelledik. Böylece hastamız hem horlamaktan hem de uyku sırasında ani ölüm riskinden kurtuldu” dedi.

Daha önce başka materyallerle gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda ilk defa kendi geliştirdiği metotla hastanın kas dokusunun ip olarak kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Bayazıt “Bu ameliyatta naylon dikiş malzemesi kullanılıyor ancak bu malzeme hastanın dil dokusunu keserek zamanla yer değiştiriyor ve bazen de kopuyor. Bu işlemde ise hastanın uyluk bölgesinde “fasya lata” olarak bilinen kas kılıfından alınan doku ile dil kökü çene kemiğine asılıyor; yaşayan bir doku olarak kalıyor. Hastalar ameliyat sonrası kontrollerinde, konuşurken ve yutarken ağrı olmadığını ifade ediyorlar” dedi. Uyku apnesi denilen uykuda tıkanmaların bazen dil kökündeki bir problemden dolayı ileri geldiğini söyleyen Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necdet Özçelik “Bu durumda uykunun ileri dönemlerinde dil kökü geriye doğru kayarak hava yolunu kapatır ve ciddi nefes kesilmelerine sebep olur. Bu tür vakalarda dil kökü ameliyatı yapılması gerekir” diye açıkladı.