Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öksürüğüm Geçmiyor, Ne Yapmalıyım? Geçmeyen öksürük için ne yapmalı? Öksürükten kurtulma yolları. (Öksürüğe Ne İyi Gelir?) Kuru Öksürükten Nasıl kurtulurum? Nasıl Tedavi Edilir? Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Öksürüğü geçirmenin birçok farklı yolu bulunmakla birlikte sık sık yaşanan bu durum farklı bir hastalık belirtisi de olabilir. Öksürüğe burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş kusma, hırıltı, sık nefes alma, zor nefes alma eşlik eder. Genellikle gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı, gıcık ve hırıltı gibi hastalıkları atlattıktan sonra boğazımızda kuru bir öksürük kalır. Öksürüğü geçmeyen vatandaş "Öksürüğüm geçmiyor, ne yapmalıyım?" sorusunun cevabını arıyor. Peki Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için ne yapmalı? İşte size öksürüğe iyi gelen doğal karışımlar, ve yapılması gerekenler. Tüm detaylar haberimizde....

Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için bu doğal karışımlardan faydalanabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN KARABİBER ÇAYI, HAZIRLANIŞI

Öksürükten kurtulmak için Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.

Karabiber çayının hazırlanışı

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz.

Kekik - bal

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.

LİMON - KARABİBER - TUZ

Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

Ilık süt - bal

Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.

Badem - portakal suyu

Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.

Not: Öksürme sebebiniz; astım, allerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bir türlü geçmeyen öksürüğünüz için evde yapabileceğiniz başka yöntemler de var. Bu yöntemler:

Ananas suyu ve bal

Bal

Ceviz ve badem

Bal ve ılık su

Okaliptüs

Soğan lapası

Elma sirkeli yastıklar

Limon ve ballı çay

Soğan şurubu



Öksürüğü azaltmanın basit yolları

Öksürük özellikle soğuk mevsimlerde yetişkin ve çocuk bir çok insanı etkiliyor... Bazı kolay önlemlerle öksürüğü azaltmak mümkün...

Bol Su İçin

Üst solunum yolu enfeksiyonları burun akıntısı, boğazı tahrişine dolayısıyla öksürüğe neden olabiliyor. Su, bu akıntıyı incelterek boğazın tahrişini hafifletebiliyor. Bol su içmek boğazın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor bu da öksürüğü hafifletiyor. Günde en az 2 litre su için. Su içerken diğer önemli nokta bardağı kafaya dikmeden, yudum yudum içmek. Ayakta içilen su midenize değil doğrudan böbreklere gidiyor ve 15-20 dakika sonra vücuttan idrarla atılıyor.

Soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durun

İçme suyunuzu ılık için. Soğuk meşrubatlardan uzak durun. Soğuk yiyecek yemeyin. Örneğin buzdolabından çıkardığınız domatesi dilimleyip tavada hafif ısıtın, yoğurt gibi besinleri önceden ılıtıp yemeye özen gösterin.

Sıcak çorba için ama kaynar değil!

Çok sıcak yiyecek ve içecekler, boğazınızın tahriş olmasına ve kurtulmak istediğiniz yanma hissinin artmasına sebep olur. Karabiberli tavuk suyu çorbası soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir, onun dışında içeceğiniz bütün çorbalara bir miktar karabiber eklemeyi ihmal etmeyin. Karabiber öksürüğü kesen etkili bir baharattır. Sıcak çorbanızı içtikten sonra boğazınızdaki o yumuşama hissini korumak için hemen su içmeyin. Bir süre sonra ılık su içebilirsiniz.

Yatmadan önce bitki çayı için

Hazırladığınız bitkisel öksürük çayının yanında bir şey yemeyin, çayınızı bitirdikten sonra da yarım saat kadar bir şey yemeyin. Çay içerken temizlenen boğazınızın biraz dinlenmesine izin verin. Yatmadan önce zencefilli ballı öksürük çayı içmeyi tercih edin.

Boğazınızı sıcak tutun

Dışarı çıkarken mutlaka bir atkı ile boğazınızı sarın. Evde veya işyerindeyseniz üşütmeyen bir kumaştan fular kullanabilirsiniz.

Öksürükten 1 gecede ilaç kullanmadan kurtaran yöntem!

​Soğuk havaların gelmesiyle özellikle çocuklarda grip ve buna bağlı oluşan öksürük sıklıkla görülmeye başlandı. Çocukların bağışıklık sisteminin daha zayıf olmasından dolayı soğuk algınlığı çocukları yetişkinlere göre daha fazla etkilemektedir.

Öksürük şurubu kullanmak istemiyorsanız öksürükten bir gecede bu doğal yöntem ile kurtulabilirsiniz.

Gerekli malzemeler:

1 çorba kaşığı zencefil tozu

Bal

Zeytinyağı

Un

Gazlıbez

Hazırlanışı:

Bal ile unu karıştırın. Zeytinyağı ve zencefili içerisine yavaş yavaş ekleyip tekrar karıştırın. Belli bir kıvama geldikten sonra oluşan karışımı peçeteye koyup tül ile sarın. Gögsünüze ve ya sırtınıza hazırladığınız karışımı gazlı bez ile yerleştirin.



Kuru Öksürük Neden Olur? | Nasıl Tedavi Edilir?



Öksürük genelde iki farklı türde karşımıza çıkar. Bunlardan birisi kuru öksürük iken diğeri balgamlı öksürüktür. Kuru öksürük vakalarında boğazda salya ya da balgam üretimi olmaz. Diğer öksürük türünde ise bol miktarda balgam, salya ve tükürüğe rastlamak mümkündür. Bunun sebebi ise problemin akciğerde oluşmasıdır. Zatürre, bronşit, astım veya akciğer kanseri gibi hastalıklar neticesinde öksürüğün balgamlı olması söz konusu olabilir.

Bazı kişilerde kuru öksürükle beraber boğazda bir yumru hissi oluşabilirken bazılarında ise boğazda gıdıklanmaya benzer bir his meydana gelir ve öksürerek bu histen kurtulmaya çalışılır. Ancak öksürme sonucunda çok rahatlatıcı bir sonuca ulaşmak pek mümkün olmaz. Genelde alerjik reaksiyonların yaşandığı dönemlerde kuru öksürük görülebilir. Bunun yanı sıra sigara veya diğer tahriş edici maddelere maruz kalınması da üst solunum yollarında enfeksiyona sebep olabildiği için öksürük problemi ortaya çıkabilir.

Kuru Öksürük Neden Olur?

1. Viral enfeksiyonlar

Soğuk algınlığı ya da grip gibi viral enfeksiyon kaynaklı hastalıklar yüzünden öksürük şikayetleri ortaya çıkabilir. Hastalıkların başında da görülebilen bu öksürükler daha çok enfeksiyonun ileri evrelerinde şiddetli hale gelir. Grip ve soğuk algınlığı problemleri aşılsa bile öksürükten kurtulmak biraz daha zaman alacaktır.

2. Alerji

Alerjiler yüzünden boğazda gıcık öksürük oluşumu söz konusu olabilir. Çiçek ya da ağaç polenleri ya da bahar nezlesi yüzünden vücudun alerjik reaksiyon vermesine bağlı olarak göz ve burun bölgelerindeki tahrişin yanı sıra boğazda da belirli problemler ortaya çıkar ve öksürük şikayetleri başlar. Hayvan kürkü gibi maddeler de alerjen bünyeye sahip olanlarda öksürüğe sebep olabilir.

3. Kirli hava

Çeşitli kimyasalların havaya karıştığı bölgelerde öksürük şikayetlerine daha sık rastlanır.

4. Sigara ve nargile gibi tütün ürünleri

Nargile ve sigara gibi ürünleri içmeye alışık olanlar genelde belli bir evreden sonra öksürmezler fakat bu ürünleri tüketmeyenler sigara ve nargile içilen bir ortama girdiklerinde bunlardan çıkan duman yüzünden öksürmeye başlayabilirler.

Ayrıca sigara ve nargile tüketiminin uzun süreli olması neticesinde akciğer ve boğazlarda tahriş oluşacağı için tahrişe bağlı öksürüklerin meydana gelmesi de kaçınılmazdır.

5. Astım

Kuru öksürük, çeşitli hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Astım da bu hastalıklardan birisidir. Astım hastalarında kuru öksürüğe ilave olarak nefes darlığı ve göğüste hırıltı gibi bronşlarda iltihaplanmaya işaret eden durumlar da gözlenebilir.

6. Psikolojik sebepler

Hiç umulmadık bir anda ve ortada hiçbir sebep yokken de kuru öksürük şikayetiyle karşı karşıya kalınabilir. Eğer bu öksürükler daha çok uyku sırasında başlıyor ya da stresli anlarda artış gösteriyorsa bu durumun nedeni psikolojik faktörler olabilir.

6. Reflü

Reflü yüzünden midedeki asit boğazın arka bölgesinden doğru yukarı çıkar ya da öyle hissedilir. Durum böyle olunca asidin üst solunum yoluna kaçarak öksürüğe sebep olması da son derece normaldir. Genelde bu duruma sırt üstü yatarken rastlanır.

7. Nemin az olduğu ortamlar

Kış aylarında kullanılan soba, elektrikli ısıtıcı ya da kalorifer gibi cihazlar yüzünden odadaki hava kurur ve nem azalmaya başlar. Nemi azalan havaya maruz kalındığı sürece boğazın kuruması ve bu kurumaya bağlı olarak öksürük şikayetlerinin oluşması söz konusu olur. Nem cihazları kullanılarak bu tip ortamlardaki hava nemlendirilebilir. Ya da kalorifer peteğinin üstüne yarım kase kadar su koyarak da nem eksikliğine çözüm üretilebilir.

8. Sinüzit

Sinüslerin iltihaplanmasıyla beraber kuru öksürük ve geniz akıntısı ortaya çıkabilir.

9. Hipertansiyon ilaçları

Hipertansiyon ilaçlarının sık rastlanan yan etkilerinden birisi kuru öksürüktür. Bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra kuru öksürük şikayeti ortaya çıktıysa doktora danışarak alternatif bir çözüm üretmesi talep edilebilir.

10. Tiroid bezi iltihabı

Tiroid bezlerinin iltihaplanması sonucunda kuru öksürük ortaya çıkar. Öksürükler genelde hırıltılı bir şekilde kendilerini gösterirler.

Kuru Öksürük Nasıl Tedavi Edilir?

1. İlaç tedavisi

Kuru öksürük nasıl kesilir sorusuna doktorların verdiği en yaygın cevap ilaç tedavisidir. Enfeksiyon ya da alerjik reaksiyonların sebep olduğu öksürükler ve diğer şikayetlerin çözümü için ilaç tedavisine başvurulabilir. Bunun yanı sıra vücutta herhangi bir viral enfeksiyon oluştuysa da bu enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan öksürükten kurtulmak için ilaç tedavisi önerilir.

2. Buhar solumak

Alternatif yöntemlerden birisi ise buhar tenefüsüdür. Bir kabın içerisindeki sıcak suyun buharı solunarak hava yollarının nemlenmesini sağlanabilir. Bu sayede boğazlar yumuşamaya başlar ve öksürük yüzünden oluşan ağrılar azalır. Boğazın yumuşamasıyla beraber kuru öksürük şikayetinde gözle görülür bir azalma olur.

3. Bitkisel yöntemler

Kuru öksürük için şifalı bitkileri ve diğer yöntemleri kullanarak şikayetlerin şiddeti en aza indirilebilir.

Öksürük tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılan bal, analijezik etkisi sayesinde boğaz ağrılarını azaltır, balgam oluşumunu önler ve boğazın yumuşamasını sağlar. Ilık sütün içerisine bir miktar bal dökün ve karıştırarak için. Gün içerisinde birkaç defa bu karışımı içerek kuru öksürükten kurtulabilirsiniz.

Grip ve öksürük gibi şikayetlerin etkisini azaltmada birebir olan zerdeçalı ılık sütün içerisine atın ve karıştırın. Ayrıca bir çay kaşığı zerdeçal tozuyla bir çay kaşığı ajowan kimyonunu karıştırarak kaynar suya atabilir ve ılıdıktan sonra içine bal atarak günde üç defa tüketebilirsiniz.

Bol sıvı almak, dengeli ve düzenli beslenmek, kış ayları geldiğinde yeteri kadar C vitamini almak öksürük şikayetlerinin önüne geçmek için son derece etkilidir.

Kuşburnu çayı, ayva çayı, yaseminli portakal çayı gibi bitkisel çaylar da öksürüğün etkisini azaltma konusunda oldukça önemli katkılar sağlar.

Ciğerlerin gücünü artıran ve balgam sökücü etki yapan üzümü, kuru üzüm halinde ya da üzüm suyu şeklinde tüketebilirsiniz. Üzüm suyuna bal atarak karışımı daha etkili hale getirebilirsiniz.

Kuru öksürük tedavisi için etkili olan besinlerden biri de bademdir. Altı tane bademi bir gece boyunca suyun içerisinde bekletin. Sabah olduğunda bu bademlerin kabuğunu soyun ve bademleri ezerek macun kıvamına getirin. İki tatlı kaşığı tereyağı ve iki tatlı kaşığı şeker ekleyerek karışımı en az gün boyunca bir çay kaşığı miktarında tüketin.

Yarım su bardağı ılık suyun içerisine birkaç çay kaşığı tuz atın ve karışımdan bir yudum alarak yaklaşık 15 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Bu işlemi gün içerisinde birkaç defa tekrarlayarak öksürüğü azaltabilirsiniz.





Öksürük ciddi bir hastalık belirtisi olabilir

Öksürüğü geçirmenin birçok farklı yolu bulunmakla birlikte sık sık yaşanan bu durum farklı bir hastalık belirtisi de olabilir. Öksürüğe burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş kusma, hırıltı, sık nefes alma, zor nefes alma eşlik eder.



Çoğu durumda, öksürüğün altında yatan ciddi bir şey olmayacaktır ancak nadir durumlarda uzun süreli öksürük, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği gibi tedavi gerektiren bir hastalığın belirtisi olabilir” dedi.

Doğru tedavi önemli



Doğru tedavinin önemine değinen Canbulat, “Öksürükten kurtulmak, öksürüğe sebep olan hastalıkların saptanarak, tedavi edilmesi ile mümkündür. Öksürüğe neden olan en önemli durumun solunum yolu enfeksiyonları olduğu düşünülürse, bu hastalıklardan korunmak öksürük için de bir önlem olacaktır.



Bunun içinde mutlaka bir uzman doktora görünmemiz ve doğru tedavi yöntemini bulmalıyız. Bunun dışında ise evde yapabileceğiniz bir kaç besin kaynağı ile öksürüğünüze iyi gelebilir” diye konuştu.

“Sigaradan uzak durun”



Sigaradan uzak durulması gerektiğine işaret eden Dr. M. Atakan Canbulat, “Mesela kabukları ile elma, tarçın, zencefil, ıhlamur, ayva ve kabuklu limonu kaynatıp suyunu için. Göğsü yumuşatacak ve öksürüğü geçirecektir. Ihlamurla ile ayva yaprağı beraber kaynatılıp içilirse de öksürüğe iyi gelir bu ve bunun gibi doğal tedavi yöntemlerinizi doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca öksürüğün en yaygın nedeni olan sigaradan uzak bir yaşam sürmek hem öksürükten hem de birçok ciddi sağlık sorunlarından korunmada en önemli önlemdir” şeklinde konuştu.