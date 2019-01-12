Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Diyabet Vakfı'nın verilerine göre Türkiye'de bulunan 11 milyondan fazla şeker hastasının birçoğu ampütasyon (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesip atma) riski taşıyor. Uzuvların kesilmesi, şeker hastalığının sebep olduğu damar tıkanıklığı ile birlikte kolesterol eksikliği ve kötü kolesterol artışı, hipertansiyon, sigara , diyabet , obezite, pasif yaşam tarzı, yaş gibi tıbbi faktörler ve kalp hastalığı geçmişi olan aile bireylerinde görülen ağır damar tıkanıklığı hallerinde gerçekleştiriliyor. Bu hastalar ampütasyon aşamasına gelinceye kadar uzun yıllar ilaç tedavisi görüyor.

Cerrahi müdahale sonrası ise hastaların büyük çoğunluğu hayatını kaybediyor. Ayrıca cerrahi müdahale esnasında kullanılmak için yurt dışından getirilen tıbbi cihazlar ise çok yüksek maliyetli olduğu için tüm hastaların tedavisinde uygulanamıyor. Türkiye, tüm bu sorunlara karşı yıllar önce başlatmış olduğu çalışmalarda artık sonuca ulaştı.

Damar tıkanıklığına son verecek robot geliştirildi

Türkiye'nin yerli ve milli tıbbi cihaz üretiminde öncü kuruluşu olan RD Global&INVAMED, hastaların damar tıkanıklıklarını açmaya yönelik damar robotu Temren Aterektomi'yi tasarladı. Uzman hekimler, Türkiye'nin bir çok ilinde tamamen yerli ve milli bu cihazlar ile operasyonlar yapmaya başladı.

RD Global&INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, uzun yıllar sonrasında büyük bir çaba ile üretilen damar robotu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Aterektomi cihazı, damar içerisindeki plakları açmaya ve tıkalı damarı tekrar sağlıklı bir duruma getirmeye yarayan bir sistemdir. Sistem, tünel açma prensibi ile çalışmaktadır. Anjiografik tekniklerle damar içerisine gönderilen kateterler yardımı ile uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Hedefimiz ülkemiz kaynakları ile üretilen damar robotu Temren'in dünya damar cerrahisi sağlığına fayda sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Önceden Türkiye'de bu işlemlerin yurt dışından ithal edilen tıbbi cihazlar ile yapıldığını belirten Dinç, "Günümüzde Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun sağlıkta yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları doğrultusunda, önceden dışa bağımlı olunan bu riskli gruptaki hastaların tedavileri artık Türkiye'de RD Global&INVAMED tarafından daha ileri teknoloji ile üretilen yerli ve milli cihazlarla yapılabiliyor" dedi.

Üretilen yerli ve milli tıbbi cihaz ile en son Op. Dr. Oktay Tüydeş ve Op. Dr. Abdurahman Muratoğlu tarafından 3 yıldır şiddetli bacak ağrısı çekmekte olan bir hastanın tedavisinin gerçekleştirildiğini kaydeden Dinç, sadece 1 saat süren müdahale ile tıkalı olan bacaktaki atardamarın açıldığını, stent ve yapay damar konulmadan tedavi gören hastanın aynı gün ayağa kalktığını ve normal yaşantısına döndüğünü söyledi.