Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı gribin genellikle ekim ayından başlayarak mart sonu nisan başına kadarki dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğuna dikkat çekerek “Bu aylarda hasta sayısında belirgin bir artış beklenir ancak bunun bir salgın olarak değil, mevsimsel grip hastalığının aktif dönemi olarak değerlendirilmesi gerekir. Son haftalarda Avrupa’da ve kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de grip olan hasta sayılarında artış görülmektedir ve artış devam edebilir. Gripli hasta sayılarındaki artış mevsime bağlı olağan bir durum olup geçmiş grip sezonları ile kıyasladığında benzer olduğu görülmektedir. Ülkemizde dolaşımdaki baskın grip virüsü influenza A (H3N2) virüsüdür” dedi. Bakanlık yetkilileri “domuz gribi” ifadesinin sadece bütün dünyayı etkilediği salgın döneminde kullanıldığına dikkati çekerek “Bu virüs artık, salgın sonrasındaki yıllarda mevsimsel grip etkenleri arasında yer almaktadır, domuz gribi olarak tanımlanmamaktadır” vurgusu yaptı.