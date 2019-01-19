Özellikle paketli ürünlerde dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Aksoylu “Koruyucu içeren yoğurtları tüketmek yerine güvenilir çiftliklerden aldığınız sütler ile çocuğunuza yoğurt yapabilirsiniz. Son zamanlarda piyasaya çıkan cezbedici şeker ilaveli meyveli yoğurtları bebeklerinize vermeyin. Şeker içeren birçok paketli ürün tat duyularının ve yağ hücrelerinin gelişimini olumsuz etkileyerek birçok kronik hastalığa davetiye çıkarmaktadır” dedi.
Bebeğe hazır meyveli yoğurt vermeyin
19.01.2019 - 07:37 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlıklı olmanın yolunun bebeklik döneminde sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, “Beslenme bebekler için fiziksel ve zihinsel olarak hayati öneme sahiptir. Dengeli ve yeterli, doğru zamanda doğru besinlerle beslenen bebekler sağlıklı bir çocukluk çağı geçiriyor. Yetersiz veya kötü beslenme fiziksel ve zihinsel gelişim geriliğine sebep olduğu gibi enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini de artırıyor” diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : meyveli yoğurt,
599030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/599030.aspx
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