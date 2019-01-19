Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, Bursa'da kurulan Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankasının açılışından bu yana çeşitli illerden 300'e yakın geleneksel süt ürünü toplandığını ve 600'ün üzerinde mikroorganizmanın elde edildiğini belirtti. Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası "Süt Ürünleri Pilot Tesisi"nin açılışı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan'ın katılımıyla gerçekleşti. Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası toplantı salonunda yapılan "Süt Ürünleri Gen Kaynaklarımızı Geleceğe Aktarıyoruz" panelinin açılışında konuşan Kayacan, tüm dünyada genetik kaynakların korunmasına yönelik uluslararası, bölgesel ve ulusal kültür koleksiyonlarının kurulduğunu aktardı.Dünyada 68 ülkede 600 kültür koleksiyonunda 1 milyon 750 bin mikroorganizmanın bulunduğunu anlatan Kayacan, "Yoğurt ve peynir gibi fermente ürünlerin üretiminde kullanılan özellikleri belirlenmiş mikroorganizmalara da 'starter kültür' adı verilmektedir. Ülkemizde henüz starter kültür üretilmediğinden yurt dışından alınan kültürler kullanılmakta ancak kullanılan bu kültürler de maalesef Türk damak tadına uymamaktadır. Ülkemize özgü geleneksel ürünlerimizden bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması da bu yüzden büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

"GEN BANKASI KAMU VE OZEL SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN EĞİTİMİ VERECEK"

Kayacan, Gen Bankasının ülkenin değişik yörelerinden elde edilen özellikle endüstriyel değeri olan fermente ürünlerdeki mikroorganizmaların tespiti ve tanımlanması, gıdalarda mikroorganizma kültür koleksiyonunun oluşturulmasına, fermente ürünlerde kullanılacak starter kültürlerin üretim koşullarının ortaya konulmasına, elde edilen kültürlerin Ar-Ge çalışmalarında kullanılmasına, özel sektörün ihtiyaç duyduğu endüstriyel kültürlerin de ticari olarak üretimine destek sağlanmasına, ulusal gıda gen kaynaklarının tescil edilmesi ve korunmasına, kamu ve özel sektörün konuyla ilgili ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesine imkan sağlayacağını vurguladı.Gen kaynaklarının korunması adına yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Kayacan, "Gen Bankamızda açılışından günümüze özellikle hayvancılığın fazla olduğu Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik başta olmak üzere 300'e yakın geleneksel süt ürünü toplanmış ve 600'ün üzerinde de mikroorganizma elde edilmiştir. Açılışını yaptığımız Süt Ürünleri Pilot Tesisimiz, gıda sektörü paydaşlarımız ve üniversitelerimizin Ar-Ge çalışmalarında ortak olarak kullanılacaktır." diye konuştu.

"CİDDİ BİR GIDA TERÖRÜ VAR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak şehre değer katmaya çalıştıklarını söyledi. Aktaş, yeniden belediye başkan adayı olduğunu anımsatarak, "Bu dönem için taahhüt etmeyi düşündüğüm konulardan biri de gıda terörüne son vermek. PKK terörünü, farklı terör odaklarını konuşuyoruz ama gıda terörünü çok fazla konuşmuyoruz. Bana göre ciddi bir gıda terörü var. Bu manada Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü önemli bir işlevi yerine getiriyor." dedi.