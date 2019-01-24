Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Nikotinin östaki tüpüne, orta kulak mukozasına ve iç kulağa da zarar verdiğini ifade eden Dr. Olgun “Sigara oksijen alımını olumsuz etkilediği için tüm vücut hücreleri ve DNA zarar görür. Kulak sinirleri ve iç kulakta hasar ortaya çıkar. Çınlama, sağırlık ve baş dönmesi gibi belirtiler de görülür. Bu şikâyetlerle kliniğimize gelen 1.000 hastaya yönelik bir araştırmamızda, bu hastalarımızın yüzde 65’inin hikâyesinde sigara olduğunu belirledik. Kendi içmediği hâlde pasif sigara içimine maruz kalan kişilerde riskin, sigara içmeyen ve dumana maruz kalmayanlara göre 2-3 kat yüksek olduğunu dikkate aldığımızda bu oranın, yüzde 75-80’e ulaştığını gördük” dedi.