Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Araştırmacılar aspirininin, düzenli kullanan sağlıklı kişiler arasında kalp krizi veya inme riskini yüzde 11 düşürdüğünü gösterdi. Uzmanlar, sağlıklı kişilerin kalp hastalıkları ve inmeden korunma amacıyla aspirin kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktora danışmaları gerektiğini bildiriyorlar. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İngiliz Kalp Vakfının tıbbi direktörü Profesör Jeremy Pearson “Mevcut kılavuzlar, kalp ve dolaşım hastalıkları olmayan kişiler için aspirin önermemektedir. Bunun sebebi, aspirinin bu kişilerin kalp krizi ve felç riskini azaltırken, kanama riskinin artması; herhangi bir faydanın ağır basmamasıdır” dedi.