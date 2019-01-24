Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört yıl önce 150 kiloya kadar ulaşan 57 yaşındaki müzisyen Cemalettin Güneri, tüm diyet metotlarını denese de başarılı olamadı. Kilonun kendisinde oluşturduğu psikolojik baskı bir yana ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalan Güneri’yi ise en çok üzen olay ise bağlamasını çalamaması oldu. Dizinde çaldığı bağlamasını zamanla göbeğinin üstünde çalmaya çalışan Güneri, bunun üzerine uyku apnesi, tansiyon, nefes darlığı ve yürüme zorluğu da yaşayınca bıçak altına yattı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller’in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 150 kilodan 75 kiloya düşen Güneri, duygularını “Kısa süre içinde bütün rahatsızlıklarım gitti. Sazıma da kavuştum artık rahatım” sözleriyle dile getirdi.