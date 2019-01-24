Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri profesör hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Celâl Şengör’ün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Türkiye’nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar, dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ve dernek üyeleri dernek binasında bir araya gelerek tepki gösterdi. Çolak “Bu açıklamalar için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hocayı dinleyenler sakın organ bağışından vazgeçmesin. Hocanın dediklerine aldırmayın bu yanlış açıklamadır” dedi.