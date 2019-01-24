Geçtiğimiz kasım ayında lösemi teşhisi konulan üç buçuk yaşındaki Öykü Arin için süre daralıyor. Mart ayının başında ilik nakli yapılması gereken Öykü için daha önce ‘Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol’ adıyla Türkiye ve 12 ülkede başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donörün yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, sanatçılar ve en çok izlenen diziler dahi destek verdi. Şu ana kadar Öykü için uygun ilik henüz bulunamadı. Ancak onun için yapılan bağışlardan birçok kişiye uygun donör bulundu. Bazı bağışçıların da ciddi hastalıklara yakalandığı ortaya çıktı ve erken evrede tedavi altına alınabildiler.
İlik beklerken başka hayatlara umut oldu
24.01.2019 - 08:54 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lösemi hastası Öykü Arin’in annesi Eylem Yazıcı, kızı için başlatılan ilik kampanyasının birçok kişinin hayatının kurtulmasına sebep olduğunu belirterek “İlginç şeyler oluyor. Öykü Arin için kök hücre bağışı yapan birinin kanı bir buçuk aylık bir bebeğe uydu. 40-50 yaşlarında birisi kök hücresi bağışı için Kızılay’a gittiğinde lösemi olduğu ortaya çıktı. Yapılan bağışların başka hastalara da uyduğunu duyduk. Bu sayede hayat ve kendi hayatlarını kurtarıyorlar” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Öykü Arin,
599914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/599914.aspx
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