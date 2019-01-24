Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz kasım ayında lösemi teşhisi konulan üç buçuk yaşındaki Öykü Arin için süre daralıyor. Mart ayının başında ilik nakli yapılması gereken Öykü için daha önce ‘Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol’ adıyla Türkiye ve 12 ülkede başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donörün yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, sanatçılar ve en çok izlenen diziler dahi destek verdi. Şu ana kadar Öykü için uygun ilik henüz bulunamadı. Ancak onun için yapılan bağışlardan birçok kişiye uygun donör bulundu. Bazı bağışçıların da ciddi hastalıklara yakalandığı ortaya çıktı ve erken evrede tedavi altına alınabildiler.