Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bütün çocukların spora başlamadan önce tam bir kardiyolojik muayeneden geçmesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal “Bazı kulüpler veya okul takımları hâlen daha ailelerden ‘Çocuğumun spor yapmasında sağlığa engel bir durum yoktur ve spor yapmasını kabul ediyorum’ şeklinde imzalı kâğıt alıyor. Çocuğunuzu düşünüyorsanız böyle bir kâğıdı imzalamayın” dedi. Zaman zaman gerçekleşen ve toplumda geniş yankı bulan genç sporcuların ani ölümlerinin kalp krizi olarak yorumlandığını belirten Doç. Dr. Uysal “Bu tip ani ölümlerin sebebi kalp krizi olarak bilinse de bu hastaların çoğunda ritim problemi veya kalp kasında doğuştan bir problem vardır. En önemlisi de bu tip problemlerin çoğunda önceden tarama yapılarak tehis koymak mümkündür” diye açıkladı.