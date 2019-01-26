Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hiperbarik oksijen tedavisi ile hedef dokularda azalmış oksijen miktarı çözülmüş oksijenle 20 kata kadar artırılarak, geçmeyen diyabetik ayak yaralarından damar tıkanmalarına kadar birçok hastalık tedavi ediliyor. Son derece etkin bir yöntem olan hiperbarik tedavisi toplumda pek bilinmiyor. Mevcut merkez sayısının yetersiz olması sebebiyle gerektiği kadar kullanılamıyor.

DİYABETE BAĞLI AYAK KESİLMELERİNİ AZALTIYOR

Peki nasıl bir tedavidir bu hiperbarik oksijen tedavisi? İstanbul’daki en büyük basınç odalarından birine sahip olan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hiperbarik Merkezini ziyaret ettik ve bir seansı izledik. Bütün Türkiye’den hasta kabul eden merkez bugünlerde epey yoğun. Malum mevsim kış… Soba ve şofben zehirlenmeleri, diyabetik ayak yaraları, geçmeyen kemik enfeksiyonları, damar tıkanıklıkları, kanser tedavisi sırasındaki radyoterapi yanıkları, kalp ameliyatları sonrasında yaşanan damar problemleri, ani görme ve işitme kayıpları… Şikâyetler çok çeşitli. Hiperbarik oksijen tedavisinin ülkemizde en çok iyileşmeyen ve zor iyileşen yaraların tedavisinde kullanıldığını söyleyen Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Banu Ceylan “Hastalarımızın yüzde 70’i yara tedavisi için geliyor. Malum Türkiye diyabette Avrupa şampiyonu. Ayak yaralarına bağlı ayak kesilmeleri diyabetteki en önemli komplikasyonlardan. Oksijen tedavisi diğer tedavilerle birlikte uygulandığında ayak kayıplarını azaltıyor. Çünkü kanın oksijen taşıma kabiliyeti artırılarak, hasarlı dokunun beslenmesi sağlanıyor. Hastalarımız arasında yangın, soba ve şofbenden kaynaklanan gaz zehirlenmeleri de kış aylarında artıyor. Oksijen tedavisi ani görme ve işitme kayıplarında da kullanılıyor. Özellikle erken dönemde başarılı sonuçlar alınıor. Bu tedaviyi bazı dalış hastalıklarında, vurgun dediğimiz tabloda da uyguluyoruz” dedi.

Merkezin İstanbul Avrupa yakasındaki kamuya ait tek merkez olduğunu söyleyen Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu “Hiperbarik Merkezimizde 4 Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanı doktor ve hemşirelerden oluşan 12 kişilik bir ekip hizmet veriyor” dedi.

KAMERALI KONTROL

Basınç kabini 12 kişilik… Özel bir kıyafet giyen hastalar son derece konforlu şekilde, oturarak ve televizyon izleyerek vakit geçiriyorlar. Tedavi sürecinde birbirleriyle iletişim içinde olan hastalar, basınç odalarında, içeride ve dışarıda bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuluyor. Gerektiğinde müdahale edebilmek için hastalarla birlikte bir hemşire de seanslara katılıyor.

KAPTAN NEMO’NUN GEMİSİ GİBİ

Hiperbarik Oksijen tedavisi aslında vurgun yiyen dalgıçlar için geliştirilmiş. Bu yüzden denizaltı gibi bir tankın içinde yapılıyor. Çelik bir kabin içinde deniz seviyesinden 14 metre aşağıdaki basınç düzeyine indirilen hastalar şikâyetlerine göre 1 seanstan 80 seansa kadar uzayabilen sürelerde tedavi görüyorlar. Her seansta birlikte 2 saat geçiriyorlar. Merkezin sorumlusu Uzm. Dr. Banu Ceylan, uzun tedavilerin sağlam dostlukların da temelini attığını söylüyor.