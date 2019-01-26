Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Araştırmalara göre, internet bağımlılığının, madde bağımlılığıyla birlikte görülme sıklığının yüzde 38 olduğunu ve sigara, alkol ile uyuşturucudan para kazananların interneti, özellikle de sosyal medyayı araç olarak kullandıklarını kaydeden Bakan Koca “Sosyal medyada sigara kullanımına yönelik örtülü mesajlara çok sık rastlıyoruz. Bakanlığımız medyada ve sanal dünyada sigaranın özendiriciliğini engellemek ve gençleri korumak için tedbir aldı. Filmler, reklamlar, sinema ve tiyatro salonlarında sergilenen eserlerde ve internet ile topluma açık sosyal ortamlarda tütün ürünlerinin veya görüntülerinin kullanılması yasaklandı” dedi