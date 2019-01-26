Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

30 yaşındaki 2 çocuk babası Iraklı İsmail Ahmet Jasim Aldahi, 6 yaşındayken arkadaşlarıyla oynarken gözüne toprak kaçtı. Doktorlar göz ülseri teşhisi koydular. Sonrasında yavaş yavaş görme kabiliyetini kaybetmeye başladı. Sonunda tek gözü tamamen ışığı kaybetti. Ülkesinde 4 defa göz nakli yapılmasına rağmen vücudun organı reddetmesi yüzünden tedavisi başarılı olamayan Aldahi, Irak Sağlık Bakanlığının yönlendirmesi ile yapay kornea nakli için Türkiye’ye geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç’in gerçekleştirdiği operasyonla yüzde 20 oranında görmeye başladı. Yapay korneanın kadavradan nakil dâhil her türlü müdahale yapılmasına rağmen başarılı bir sonuç elde edilemeyen hastalara uygulanabilen nadir bir yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hürmeriç “Bu yöntem, herkese uygun değildir. Sadece kadavradan kornea nakli şansı bulunmayan ve görme seviyesi çok düşük ya da tamamen görmeyen hastalara yapılabilir. Kornea naklinin başarısız ise son tercih olarak yapılacak bir ameliyattır” bilgisini verdi.