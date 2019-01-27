Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler sosyal medya siteleri arasında yer alan Youtube, kullanıcılarına video içerik üreterek kısa sürede çok sayıda insana ulaşma imkânı sunuyor. Çocuklar ve gençlerin çok fazla zaman geçirdiği bu platformda, Youtube kanalı sahipleri milyonları bulan takipçileri ile üne kavuşabiliyor, tıklanma ve görüntüleme başına para kazanabiliyor. Sosyal medya uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan da bu kısa süreli şöhrete karşı uyarıyor. Eraslan “Bir videosu 300 bin kişi tarafından izlenen bir çocuğu düşünün. Daha sonra izlenme sayısı 30-40 kişiye düşüyor. Çocuklar azalan şöhreti tekrar kazanmak için farklı videolar çekme yoluna gidiyor. Biz buna ‘Diva Send-romu’ diyoruz” şeklinde konuşuyor. Prof. Dr. Yasemen Işık Taner de “Birdenbire para kazanıp üne kavuşan çocuk, yaşına göre yapması gereken şeyleri geride bırakmaya başlıyor. Artık derslere, kurması gereken normal aile ilişkilerine önem vermemeye başlıyor. Daha sonraki dönemlerde de uyum sıkıntıları yaşayabiliyor” diyor.