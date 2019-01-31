Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Doğal vücut saati ve genetik yapı arasındaki ilişkiyle ilgili olarak yapılan en büyük araştırma olan bu çalışmada, erken kalkmak ve genel akıl sağlığı arasında önemli paralellikler bulundu. Araştırma ekibine liderlik yapan Exeter Üniversitesinden Dr. Mike Weedon “Çalışmadan elde ettiğimiz veriler şu ana kadar gece kuşlarının şizofreni gibi akıl sağlığı problemleri yaşama riskinin daha yüksek olduğunu gösteren en güçlü ispatları sunmamızı sağladı. Ancak bu ilişkiyi tam anlamıyla anlayabilmemiz için daha çok araştırma yapılması gerekiyor” dedi.