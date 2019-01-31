Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

JAMA Çocuk Cerrahisi dergisinde yayımlanan çalışma televizyon da dâhil olmak üzere aşırı ekran kullanımının sosyal paylaşımların önüne geçtiğini ve küçük çocukların kaçmak, tırmanmak ve oynamak için harcadıkları süreyi sınırlayarak bu yetenekleri geliştirmelerinin önüne geçtiğini ortaya koydu. Yaşıtlarıyla oynamak istemeyen çocuğun sosyal iletişimi zayıflıyor. Çok televizyon seyreden çocuk geç konuşuyor. Kanada ve ABD’de uzmanlar, çocukların en az 18 aylık olmadan ekranla karşılaşmaması gerektiğini söylüyor.