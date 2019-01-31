Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı darlık olduğu belirlenen Arınel, bir sene sonra kalp çarpıntısı ve nefes darlığı şikâyetleri ile yine hastaneye gitti. Ancak 130 kilo olduğu için açık ameliyat riskliydi. Çünkü kalp kapağının değişmesi için kaburgalarının kesilmesi gerekiyordu. Hastane hastane dolaşan Arınel’e sonunda minimal invaziv adı verilen küçük kesi cerrahisi ile üç santimetrelik bir delikten kalp kapağı ameliyatı yapıldı. Sığır kalp zarından üretilen ve dikiş gerektirmeyen kalp kapakçığını, eski kalp kapakçığı ile değiştiren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Altuğ Tunçer, özellikle obez hastalarda büyük yara yerinin risk oluşturduğunu belirterek “Emine Hanım’ın kalp kapağını, kaburgaların arasından küçük bir kesiyle girerek değiştirdik. Operasyonu kalbi durdurarak yaklaşık 3 saat içinde gerçekleştirdik. Kemik kesilmediği zaman insanlar daha çabuk iyileşiyor” dedi.