Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te yaşayan 56 yaşındaki inşaat ustası Erol Beşbaş iddiaya göre, 25 Kasım 2015 tarihinde burun tıkanıklığı ve nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada burun eti ameliyatı olan Beşbaş’ın operasyon sırasında göz kısmından yanlışlıkla alınan bir doku nedeniyle sağ gözünde görme kaybı meydana geldi. Hasta, doktor H.K. hakkında şikayetçi oldu.

Adli Tıp ‘doktor kusurlu’ dedi

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu Raporu’nda, “..medial rectus kasının hasarlandığı, optik sinir bütünlüğünün bozulduğunun görüldüğü dikkate alındığında operasyonu gerçekleştiren doktor H.K'nin yaptığı eylemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı ve şüphelinin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun anlaşıldığı” belirtildi. Savcılık doktor hakkında, “mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olmak suretiyle taksirle yaralama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Doktor suçlamaları reddetti

Doktor H.K. savcılıktaki ifadesinde, olayda kastının ve kusurunun bulunmadığını söyledi. Duruşmada ise “Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur, taksirle yaralamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.

Tazminat tutarı 125 bin lira

Ceza davası sürerken, hastane ve doktora yönelik açılan tazminat davasında ise bilirkişi raporu dosyaya ulaştı. Raporda, mağdur Erol Beşbaş’a ödenmesi gereken tazminat tutarı 125 bin lira olarak hesaplandı.

“Ameliyattan sonra sağ gözüm görmedi”

Adli sürecin devam ettiğini ve 4 senedir mağdur olduğunu söyleyen Erol Beşbaş yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bende burun eti vardı, rahatsız oluyordum. Bunu aldırmak istedim, doktora gittim. Ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra doktor kontrol etti. Doktora, ‘sağ gözüm görmüyor galiba’ dedim. Tekrar ikinci ameliyata götürdü. Bu sırada tamponlarımı çıkardı. Tekrar gözüm olumsuz çıktı. Eti alırken göz ödemlerimi komple boşaltmıştı. Gözümü tahrip etmişti tamamen. Sonra Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderdiler, orada da bir sonuç çıkmadı. Perişanlık çekiyorum. Bedel ödemesi gerekiyor, kim ödeyecek bunun bedelini? Beni bu hale getirdi. Bu bir hatadır. Doktorun cezalandırılmasını istiyorum.”

“Gözüm hiç görmüyor, mağdurum”

İnşaat sektöründe çalıştığını ancak ameliyattan sonra işsiz kaldığını söyleyen Erol Beşbaş, “Mağdur oldum, ailem de mağdur oldu. Çalışamıyorum şu anda. Ailecek yıkıldık. Ameliyattan sonra psikolojim bozuldu. Gözüm zaten hiç görmüyor. Burnumun ameliyat bölgesi uyuşuk halde, konuşmada güçlük çekiyorum. Harap olmuşum, mağdurum yani” diye konuştu.

“Hiçbir dava neticesi müvekkilin gözünü geri getirmeyecek”

Erol Beşbaş'ın avukatı Kerim Tunç Erturan ise “Müvekkilim Pendik’te özel bir hastanede doktor tarafından burun için ameliyata alınıyor. Bu ameliyat sonucunda ayıldığında gözünün görmediğini söylüyor. Daha sonra gözün hiçbir şekilde tedavisinin olmadığı tarafımıza iletiliyor. Müvekkilimle beraber savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Adli tıptan gelen raporla da doktorun hatalı olduğu ispatlanmış oldu. Bunun üzerine savcılık iddianame düzenleyerek olayı ceza mahkemesine taşıdı. Aynı zamanda tazminat davası açtık, tazminat davasında da bilirkişi raporları lehimize geldi. Bu çok tirajik bir olay. Maddi tazminat davası açtık ama hiçbir dava neticesi müvekkilin gözünü yerine getirmeyecek. Hiçbir gözün bir bedeli yoktur. Müvekkil bu süreçte çok mağdur olmuştur, çalışamaz durumdadır” dedi.