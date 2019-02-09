Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bebekler için D vitamininin doğrudan takviyesi gerektiğini ifade ederek “Bazı besin öğelerinin anne sütündeki konsantrasyonları, annenin besin alımları veya besin öğesi depolarındaki değişiklikler ile değiştirilebilmektedir. Bu gruptaki ana besin öğeleri A, C ve D vitaminleri, B vitaminleri, iyot ve kolindir. Bu besin öğelerini beslenme ile yetersiz alım yapan annelerin sadece anne sütüyle beslenen bebeklerinde yetersizlik görülebilmektedir. Anne yetersiz beslendiğinde süt üretilmeye devam eder, ancak bazı besinlerin konsantrasyonları uygun gelişme için optimal ve hatta yeterli olmayabilmektedir. Yetersiz alımlarla ilişkili olumsuz sağlık sonuçları besin öğeleri arasında farklılık gösterir. D vitamini, anneler beslenme ile yeterli düzeyde alsalar bile anne sütü konsantrasyonlarında yetersiz kalmaktadır. Bu, bebeğin raşitizm geliştirme riski altında olduğunu simgelemektedir“ dedi.

'İYİ BESLENENLERDE ANNE SÜTÜNDEKİ A VİTAMİNİ 7 KAT DAHA YÜKSEK'

Yetersiz iyot alımlarının geri dönüşümsüz olan anormal beyin gelişmesine yol açtığını belirten Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “A vitamini, anne sütü içeriği beslenme ihtiyaçları emzirme döneminde büyük ölçüde artar, iyi beslenenlerde anne sütündeki A vitamininin 7 kat daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Düşük alımlar, subklinik A vitamini eksikliği gelişmesine yol açabilmektedir. Son yıllardaki araştırmalarda sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde ciddi vakalarda daha fazla enfeksiyon ve kseroftalmi (konjonktivanın ve korneanın A vitamini eksikliği nedeniyle anormal kuru hale geldiği bir göz bozukluğudur) riskini arttırmaktadır. Erken bebeklikte beyin ve sinir gelişimindeki artış göz önüne alındığında, DHA (dokosahekzaenoik asit, bir omega 3 yağ asidi) ve lutein neonatal beslenme için odak noktasıdır. DHA beynin önemli bir bileşenidir ve bilişsel gelişimde önemli bir rol üstlenir. Lutein bebekler için özellikle önemlidir, görme keskinliğinden sorumlu gözün bir parçası olan ve yaşamın ilk birkaç ayında gelişim aşamasında olan foveada bulunan ana bileşendir” şeklinde konuştu.