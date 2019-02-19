Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bel ve boyun ağrısı toplumda en sık görülen sağlık problemlerinden biri. Geçmişte yaşla birlikte artan bu ağrılar, cep telefonu ve bilgisayarın hayatımıza girmesi yüzünden daha erken dönemde görülmeye başladı. Teknolojik ürünlerin yoğun kullanımı sonucu daha az çalışan kasların giderek zayıfladığına ve bunun da eklemlere binen yükü artırdığına dikkat çeken Acıbadem International Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir, özellikle çocukların risk altında olduğunu belirterek “Gün içinde saatlerce tablete ya da cep telefonuna bakan çocukların omurga yapısı bozuluyor. Bu çocuklar ilerleyen yıllarda boynunu sağa sola çeviremeyen, kambur çocuklar hâline gelecek” dedi.

FITIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR

Bilgisayar kullanırken uzun süre omurgayı eğerek oturmanın omurgaya binen yükü dengesiz hâle getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Özdemir, bu durumun ağrıya sebep olduğunu belirterek “Aşırı teknolojik ürün kullanımı kaynaklı ağrı, problem nerede ise o bölgeden belli belirsiz aralıklarla geliyor veya bedenin zorlanması ve uzun yürüyüşlerin ardından kendini gösteriyor. Bir süre sonra sıklığı artan ve şiddetlenen ağrı, kollara veya ayaklara doğru yayılma gösteriyor. İlerleyen durumlarda buna, karıncalanma, yanma, batma ve kuvvet kaybı da ekleniyor. Altı aydan uzun süren, belli aralıklarla bacaklarda veya kollarda hissedilen ve geçmeyen ağrılar, omurgada kireçlenme ve fıtığın habercisi kabul ediliyor” diye konuştu.

BEL VE BOYUN AĞRISINI BÖYLE AZALTIN

∂ Vücudunuza binen stres yükünü azaltmak için postürünüzü iyi ayarlayın.

∂ Anatominize uygun, ergonomik bir ofis koltuğu ve bel desteği yastığı kullanın.

∂ Bilgisayarınızı gözlerinizin önünde 25-30 santimerte mesafede ve dirsekleriniz de 85-100 derece açı yapacak şekilde kullanın.

∂ Diz üstü yerine masa üstü bilgisayar tercih edin, ekranın yükseklik ayarı boynunuza binen yükü azaltacaktır.

∂ Masa başında bilgisayar kullanırken saat başı en az beş dakika hareket ederek kan dolaşımınızı artırın. Cep telefonu ile konuşurken boynunuzu aşağı bükmeden, dik bir pozisyonda konuşun. Aksi takdirde omurganıza başınızın ağırlığının yedi sekiz katı daha fazla yük yüklemiş olursunuz.

∂ Uzun telefon konuşmalarında kulaklık kullanın.

∂ Boyun, sırt, bel ve karın kaslarını güçlendiren, ayrıca omurga kaslarını gevşeten egzersizler uygulayın.

∂ Kısa mesafeleri yürüyün, asansör yerine merdiven çıkın.

TABLETE BOYNUNU EĞEREK BAKMASIN

¥ Gelişme çağındaki çocukların teknoloji kullanımını sınırlandırın ve onları daha çok fiziksel aktivite yapmaya yönlendirin.

¥ Çocuklara dik ve iki ayağın tabanı yere değecek şekilde oturmayı öğretin.

¥ TV ve tablet gibi ürünleri kullanırlarken bu aletlerin tam karşılarında durmalarına itina gösterin, tabii bunların kullanım süresini sınırlı tutun.

¥ Çocuğunuzu omurga sağlığı için çok faydalı olan yüzme sporuna yönlendirebilirsiniz.