Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Yemek dağıtılan bu plastik maddelerin, kolilerde kırılacak malzemelerin korunması için üretildiğini beliterek “Ticari kaygılar sebebiyle bu köpüklerin kullanım alanları artıyor. Hastanelerimizde ise yemek kabı olarak kullanılıyor. İnsanlarımızın sağlığı için bu ürünlerin kullanılması kesinlikle yasaklanmalıdır” dedi.

Bu plastik kapların içerisinde benzen adı verilen kanserojen içeren bir madde bulunduğunu ifade eden Toy “Uzmanlar bu plastik ürünün sıcak bir madde ile kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarıyor. Son yıllarda hastanelerimizin kalitesi yükseliyor, artık köpük kapları geride bırakmalıyız. Üç kuruş kâr edeceğim diye insanların sağlığıyla oynanmasın” diye konuştu.