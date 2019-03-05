Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, “Geçen yıl yaptığımız nakil sayısı 5 bin 592 oldu. Artık yıllık eklenen hasta kadar nakil yapabiliyoruz ancak bu rakamı yükseltmemiz gerekli” dedi. Sağlık Bakanlığının organ nakline her türlü desteği verdiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Tekin “Özellikle son yıllardaki en büyük desteğimiz organların taşınması konusunda. Hava ambulans uçakları ve helikopterlerin tamamını organ nakillerinin hizmetine sunduk. Yeni yaptığımız çalışmalar dâhilinde bütün merkezlerde aynı kuralların işletilerek daha başarılı organ nakillerinin yapılmasını istiyoruz. Şu anda 159 merkezde organ nakli yapılıyor. Bizim amacımız merkez sayısını sadece rakamsal olarak arttırmak değil” diye konuştu.