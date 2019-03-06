Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca Canbay, Anadolu'da yaygın kullanılan bir düşünce olan 'kansere bıçak sürüldüğünde daha hızlı yayılır' ifadesinin bilim dünyasında daha yeni keşfedildiğini belirterek, hastalığın ameliyat yapıldıktan sonra damar yolu ile kemoterapi verilse de bıçak sürüldükten sonra olan üremesinin karın içine sıcak kemoterapi uygulaması ile tedavi edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Emel Canbay, yaklaşık 40 yıl önce tedavi sürecinde sonuç alamayan hastalarda uygulanmaya başlanılan karın içine sıcak kemoterapi (HIPEC: HİPEK; karın içi hipertermik kemoterapi) adı verilen yöntemin, artık günümüzde karın içinden başlayan tüm kanserler için ilk tedavi aşamasında bir tedavi seçeneği haline geldiğini söyledi. Kanser tedavisinde artık standart denilen ve Amerikan klinik kanser rehberlerine giren ameliyat ve kemoterapi uygulamalarının maalesef karından başlayan ve ileri evre olan kanserlerin tedavilerini çoğunluğunda sağlayamadığını vurgulayan Prof. Dr. Canbay, ameliyat ve damar yolu ile uygulanan kemoterapinin yan etkileri nedeniyle bir çok hastada beklenilen faydanın sağlanılamadığını belirtti.

Prof. Dr. Emel Canbay, bu nedenle daha yeni yeni Amerikan klinik kanser rehberlerine giren özellikle de apandisit kanseri ve kalın bağırsak kanserlerinin uygulamasında standart tedavi haline gelen karın içine sıcak kemoterapi ile tedavi edilebildiğini açıkladı.

"İlk ameliyat esnasında uygulanabilen HİPEK ve ek tedaviler ile hastalığın kontrolünü elimize alabiliriz"

Karın içi sıcak kemoterapi uygulamasının, hem hastanın tedavi edilebilmesi hem yaşam süresinin uzatılması hem de hayat kalitesinin korunması yönünden karın içinden başlayan kanserlerin ilk tedavisi esnasında en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canbay, "Karın içi organlardan örneğin kalın bağırsaktan, mideden ve yumurtalıklardan ya da mezotelyoma gibi karın zarından başlayan kanserlerde, ameliyat öncesi kemoterapi- ameliyat ve ameliyattan sonra damar yoluyla verilen kemoterapi her hastada aynı tedavi yanıtını veremeyebilir. Dolayısıyla, burada eklenilecek ilk ameliyat esnasında uygulanabilen HİPEK ve ek tedaviler ile hastalığın kontrolünü elimize alabiliriz. Standart tedaviler ile istenen yanıt alınamadığında ise mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, apandisit kanseri, yumurtalık kanseri giderek ilerler ve sonunda hastanın yaşamı tehlikeye girebilir" dedi.

İleri evre mide kanserlerinde tedavi sıcak kemoterapi uygulaması

Prof. Dr. Canbay, mide kanseri tedavisinden istenilen sonuçların alınamaması yüksek oranda karşımıza çıkan klinik bir durumdur. Bu durumun oluşabileceği hastalarda, tedavi için karın içine sıcak kemoterapinin altın değerinde olduğunun altını çizerek uygulamada amaçlananları şöyle açıkladı: "Karın içine uygulanan ısıtılarak verilen kemoterapi ilacı, hem hangi organda başladıysa o organdaki kanser hücrelerine hem de yayılmış olduğu karın içindeki diğer organların yüzeylerindeki kanser hücrelerini tahrip eder. Dolayısıyla, cerrahlar kanserin başladığı organ alındıktan sonra gözle görülemeyen ve karın içine yayılmış kanser hücrelerinin tahribatı ve yok edilmesi Sıcak Kemoterapi ile hedeflenmektedir" dedi.

Karın içine sıcak kemoterapi nasıl uygulanır?

Prof. Dr. Emel Canbay, karın içine sıcak kemoterapinin uygulanma yöntemini şöyle açıkladı: "Mide kanseri kan yoluyla ve lenfler yoluyla ve en önemlisi karnın içine dökülerek özellikle kadınlarda mide ameliyatından sonra yumurtalık gibi organın üzerine dökülen hücrelerin büyümesi ile karşımıza çıkar. Bu hastalar önce mide kanseri sonra da yumurtalık kanseri olduğu zannedilir. Önce 'midesinin alınması' için cerraha, sonra da 'yumurtalık kanseri oldu' diye kadın doğum doktorlarının kanser cerrahisi yapanlarına yönlenirler. İşte tam bu noktada uygulanan tedavi yöntemleri çok önemlidir. Mide kanseri hastalarının ileri evre olduğunda belirti verdiği çok önemlidir. Bir mide kanseri hastasında zayıflama, yemek yiyememe ve kusma gibi belirtiler var ise mide kanserinin hali hazırda ileri evre olduğunun ve karın içinde serbest olan kanser hücrelerinin gözle ya da çekilen tomografiler ile görülemeyeceğinin bilinmesi çok önemlidir. Bu hastalar, önce ameliyat ile tümörsüz hale getirilir ve sonra da ısıtılmış kemoterapi ilacı özel makineler ile hastalara verilir. Dolayısıyla karın içinde görülmeyen tümörün kalmaması hedeflenir".

Kemoterapi ilaçlarının ısıtılarak verildiğini söyleyen Prof. Dr. Emel Canbay, sebebini de maddeler halinde şöyle açıkladı:

"Kanser ilaçlarının karın içine ısıtılarak verildiğinde ilacın organlara geçmesi kolaylaşır.

Sıcağın kendisi kanser hücrelerini tahrip eder.

İkisi bir arada sıcak ve kanser ilacı olduğunda etkinliği artar ve gözle görülemeyen hücrelerin karın içinde diğer organların üzerlerine ekilmesi önlenir".

Prof. Dr. Canbay, yüzyıllardır Anadolu insanının sağduyu ve gözlemi ile bulduğu "Bıçak sürdürme ürer" cümlesi bilim dünyasında daha yeni keşfedildiğini belirterek, 40 yıldır bunun önlenilmesine de ameliyat esnasında karın içine sıcak kemoterapi uygulaması ile çalışıldığını söyledi.

Ayrıca Canbay, HIPEK uygulamasının beyin, kemik ve akciğer metastazları ve karaciğerde 3’den fazla metastaz var ise uygulanmadığını kaydetti.