Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki Sabiha Demir’in böbrek rahatsızlığı daha 8 yaşındayken başladı. Böbreklerinde protein kaçağı tespit edilen Demir, uzun süre ilaç tedavisi ile hayatını sürdürdü. Ancak 22 yaşına geldiğinde böbrekleri iflas edince 2011’de babasından nakledilen böbrekle hayata tutundu. Nakilden bir süre sonra eşiyle tanışarak evlendi. Böbrek nakilli olduğu için çocuk sahibi olması çok riskliydi. Ancak her şeyi göze alarak hamile kaldı. 6 aylık dünyaya gelen oğluna Güney ismini verdi.

İKİNCİ NAKİL YAPILDI

Tüm riskleri göze alarak hamile kalan ve oğlu Güney’i dünyaya getiren Sabiha Demir’in yüksek tansiyonu sebebiyle babasından aldığı böbreği her geçen gün daha az çalışmaya başlamıştı. Doktor kontrolünde olan genç anne tam iki sene bu şekilde yaşadı. Ancak son kontrolüne gittiğinde babasından aldığı böbreğin tamamen çalışamaz hâle geldiği tespit edildi. Doktorları yeniden nakil yapılması gerektiğini söyledi. Kendisine bir torun vererek babaanne olmasını sağlayan gelininin hayatı boyunca sürdürdüğü mücadeleye tanık olan 65 yaşındaki kayınvalidesi Makbule Demir, hemen gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerde Makbule Demir’in gelinine böbreğini verebileceği tespit edildi. Memorial Hizmet Hastanesi Organ Nakli Bölüm Sorumlusu Opr. Dr. Mert Altınel ve Opr. Dr. Serkan Akıncı’nın gerçekleştirdiği operasyonla “Sen bana dünyalar güzeli torunumu verdin, benim de böbreğim sana feda olsun” diyerek bıçak altına yatan kayınvalidenin böbreği gelinine nakledildi.

Böbrek nakli olan kişilerde, kullandığı ilaçlar sebebiyle hamileliğin riskli olduğunu söyleyen Nefroloji Uzmanı Dr. Funda Yalçın, “Sabiha’ya hamileliğin tehlikesinden söz ettik ancak o çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Hamileliği boyunca takipteydik. Buna rağmen doğum sırasında ve sonrasında yaşanan immünolojik problemler yüzünden böbreğini kaybetti” dedi.

Sabiha Demir “Böbreklerim ilk iflas ettiğinde babam, ikinci iflas ettiğinde ise kayınvalidem imdadıma yetişti. Doktorlar tüm risklerinden bahsetmişti ama ben her şeyi göze aldım. Oğlum Güney, üç yaşına giriyor. Böbreklerini vererek oğluma kavuşmamı sağlayan babam ve kayınvalideme teşekkür ederim” dedi.