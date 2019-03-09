Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

11. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde TÜRKÖK’le ilgili son verileri paylaşan Türk Hematoloji Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Meltem Kurt Yüksel, 2019 yılı itibarıyla TÜRKÖK bağışçı sayısının 470 bine ulaştığını yakında bu sayının aşılacağını söyledi. Türk kök hücre gönüllülerinin dörtte birinin uzun süre sistemde aktif olarak kalacak gençlerden oluştuğunu ve bunun da çok memnuniyet verici olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kurt “Bağışçı havuzumuzun yüzde 25,8’i 18-25 yaş arasındaki bağışçı adaylarından oluşuyor. Kemik iliği vericisi olabilmek için 50 yaş üzerinde olmamak gerekiyor. 55 yaşını geçen donörler sistemden çıkarılıyor. Dolayısıyla bu havuzun sürekliliği için mutlaka genç hastaların olması gerekiyor. TÜRKÖK’ün genç nüfusu ileride istediğimiz zaman vericilerimizin hazır olacak anlamına geliyor” diye açıkladı.

ÇARE ÇOK HIZLI BULUNABİLİYOR

2018 yılında ülkemizde 780 hastaya akraba dışı bağışçılardan nakil yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Yüksel, bunların 486’sının TÜRKÖK bağışçılarından gerçekleştirildiğini belirterek “Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü yurt dışı taramaları oldukça pahalı. Artık yurtdışına gidecek paralar Türkiye’de kalıyor. Ayrıca vericiye çok daha hızlı ulaşabiliyoruz” dedi.