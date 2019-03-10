Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılarak doğru ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği”ni hazırladıklarını belirtti. Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığını belirten Koca “GETAT uygulamalarının sağlam kanıtlar üzerinde oturması, bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önünün açılması için bu yönetmelik, önemli bir adım olacaktır” dedi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Emine Erdoğan’ın da onursal başkanlığıyla 24-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) öncesinde düzenlenen basın toplantısında sağlık habercileri ile bir araya geldi.

Son 15 yıldır dünyada geleneksel ve modern tıbbın bir arada kullanıldığı entegre tıp uygulamalarının ön plana çıktığını hatırlatan Bakan Koca “Gelişmiş ülkelerde toplumun yüzde 70-80’i geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı bir şekilde kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2014-2023 stratejilerinde de modern ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının birlikte kullanılması destekleniyor” şeklinde konuştu.

SADECE DOKTORLARA İZİN

Yeni yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği’nin bu alanda yapılacak olan çalışmaları bilimsel temele oturtacağını belirten Bakan Koca “Bugüne kadar bu alanda kullanılan ilaçlar, bitkiler ve yöntemlerin işe yaradığı biliniyordu ama bilimsel ispatı yoktu. Şimdi yapılacak AR-GE çalışmalarıyla hangilerinin ne kadar işe yaradığı belirlenecek. Bu şekilde merdiven altı uygulamaların da önüne geçilecek. Bu uygulamaları sadece tıp fakültesi mezunu olanlar yapabilecek” dedi.

56 üniversite hastanesinde öncelikle AR-GE ve eğitim faaliyetleri yapmak üzere GETAT Uygulama Merkezi açıldığını vurgulayan Koca, şöyle devam etti: 15 alanda 3.350 hekime sertifika verildi. Bu yılki kongrenin teması da, kronik hastalıklarda GETAT uygulamaları olacak. Apiterapi uygulamalarına özel yer verilecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖDEMELİ

Bir soru üzerine bugüne kadar geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bir ücretlendirmenin yapılmadığını ifade eden Bakan Koca sadece devlet hastanelerindeki uygulamaların ücretlerinin belirlendiğini söyledi. Bu alanda da düzenleme getirilmesi gerektiğini aktaran Koca “Ama ben bu yeni araştırma ve çalışmaların sonucunda uygulamaların her geçen gün modern tıp zemininde kanıta dayalı olmasıyla birlikte, SGK dâhil olmak üzere geri ödeme kurumu düzenlemelerinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu uygulamaların da fazla zaman kaybetmeden diğer sağlık hizmetlerine benzer şekilde ücretlendirme planlanmalarının Bakanlığımızca yapılması sağlanacaktır” dedi.