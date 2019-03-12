Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, genellikle yavaş ilerleyen kronik böbrek hastalığının geri dönüşünün mümkün olmadığını belirterek, yılda en az 2,4 milyon kişinin bu sebeple hayatını kaybettiğini söyledi. Yapılan basit hataların böbreklerin zamanından önce yaşlanmasına sebep olduğunu anlatan Prof. Dr. Çakır “Böbrek hastalıkları en hızlı ölüme yol açan sebepler arasında dünyada altıncı sıraya yükseldi. Hem akut hem de kronik olarak gelişen böbrek fonksiyon kaybı; diyabet, hipertansiyon, obezite ve kalp damar hastalıklarının seyrini kötüleştirmesinin yanı sıra, hepatit, tüberküloz, sıtma varlığında, ölüm riskinin artmasına önemli ölçüde zemin hazırlıyor. Böbrek hastalıklarına sebep olan unsurlardan uzak durmalı ve hata yapmamalıyız” dedi.

YEDİ SİNSİ DÜŞMAN

Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrek fonksiyonlarını bozan hataları şöyle sıraladı: Az su içmek, çok tuzlu yemek, aşırı derecede protein tüketmek, gelişigüzel ilaç kullanmak, şişmanlamak, sigara içmek ve hareketsiz yaşamak böbreklerin düşmanı.